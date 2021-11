Joven mexicana fue hospitalizada con muerte cerebral. Sus padres aseguran que la drogaron a la fuerza Marcela Cabrales salió de fiesta en California con una amiga y la noche terminó en tragedia. La joven arquitecta mexicana murió y sus padres aseguran que ella y su amiga —quien también falleció— fueron drogadas a la fuerza. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcela Cabrales salió de fiesta en California con su amiga, la modelo Christy Giles y la noche terminó en tragedia, reporta Univision. La joven mexicana falleció tras ser hospitalizada con muerte cerebral y sus seres queridos aseguran que ella y su amiga —quien también falleció— fueron drogadas a la fuerza. El 13 de noviembre alguien abandonó frente a un hospital a Marcela —una arquitecta de 26 años— casi sin vida, con una sobredosis de heroína. Los médicos del hospital de Kaiser Permanente de Los Ángeles le informaron a su padre, Luis Cabrales, que la joven había sufrido muerte cerebral. Su amiga, la modelo Christy Giles, de 24 años, también fue abandonada frente a otro hospital la tarde del 13 de noviembre, pero Christy llegó muerta, reportó The Sun. Las amigas salieron la noche del viernes 12 de noviembre a una fiesta en Soho House. Iban con una tercera amiga, que no ha querido ser identificada públicamente, pero ha cooperado con las autoridades en la investigación. Las tres fueron a After Hours Warehouse Party en Los Ángeles y conocieron allí a tres hombres. A las 4 a.m. dijeron que irían a otra fiesta en Hollywood Hills, y la tercera amiga decidió irse a casa. Marcela y Christy se fueron con estos hombres que recién habían conocido y dijeron que tomarían un Uber de vuelta a casa. La amiga de ambas asegura que ellas se veían bien y no parecían estar intoxicadas cuando ella se fue. Los exámenes toxicológicos de Marcela revelaron que su cuerpo había sido dañado por una gran cantidad de heroína. La familia de la joven arquitecta asegura que fue drogada a la fuerza al igual que Christy Giles y exigen justicia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcela Cabrales Credit: GoFundMe Jan Cilliers, el esposo de Christy Giles, estaba de viaje en San Francisco cuando las amigas salieron ese trágico día. Cilliers regresó a casa tras no poder contactar a su esposa y vio en una aplicación en su celular que ella se había movido de una dirección en West Hollywood a un hospital en Culver City. Los familiares de ambas aseguran que los responsables del crimen son los hombres que ocupaban un carro Toyota Prius negro, sin placas, y que las abandonaron a las afueras de hospitales. Los sujetos fueron captados en video, pero habían cubierto sus rostros con bandanas. Cilliers pudo ver los últimos mensajes de texto entre las amigas y reveló que habían pedido un Uber para irse de esa dirección en West Hollywood sobre las 5:32 am, pero que al llegar el chofer de Uber ellas no bajaron al carro. Los familiares temen que estos sujetos las drogaron, inyectándoles heroína, para poder controlarlas. Según los seres queridos de ambas, Marcela y Christy cuidaban su salud y no se drogaban. La arquitecta tenía un futuro brillante por delante y estaba por cumplir 27 años, hoy 29 de noviembre. "Me despido de ella, diciéndole que se vaya sin ninguna preocupación. Diciéndole que cada día del resto de mi vida voy a estar esperando para volverla a ver y abrazarla y decirle lo mucho que la amo. Y que gracias por estos 27 años de haber sido nuestra niña", dijo Luis Cabrales a Univision Noticias tras despedirse de los restos de su hija. Sus familiares revelaron que sus órganos serán donados. Que en paz descanse.

