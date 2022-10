Joven de origen maya cumple su sueño de trabajar con la NASA Guillermo Adrián Chin Canché, proveniente de Yucatán, participará en el programa Dragonfly que explorará la luna más grande de Saturno; tuvo que vender pozole y masa para costear estudios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para nadie es un secreto que a través de los años decenas de hispanos han trabajado incansablemente en los proyectos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Tan solo en 2021 la ingeniera colombiana Diana Trujillo acaparó planas con su exitosa e incansable labor en una misión de exploración del planeta Marte. Ahora le toca el turno a Guillermo Adrián Chin Canché, un joven proveniente de Yucatán, México, quien será el primer joven de origen maya en trabajar con la NASA. Chin Canché participará en el proyecto Dragonfly, que según las redes oficiales de la agencia será lanzado en el 2027 en conjunto con el laboratorio de física aplicada de la Universidad Johns Hopkins para estudiar Titán, el satélite más grande del planeta Saturno. El joven se graduó en ingeniería de la Universidad de Campeche y estudió una maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de Cholula, en el estado de Puebla, Mexico. De acuerdo con el diario mexicano La Verdad, el joven proviene de una pequeña comunidad maya llamada Bethania y para sacar adelante sus estudios tuvo que ayudar a sus padres vendiendo masa de maíz y pozole. Según dicha fuente Chin Canché realizó una tesis sobre Encélado, el sexto satélite más grande que tiene Saturno. Dicho trabajo habría llamado conseguido que se le invitara a sumarse a Dragonfly. Adrián Chin Canché (centro) en una foto de abril del 2019: Adrián Chin Canché Credit: FB/Adrián Chin Canché SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nombre del científico aparece ya en el directorio del proyecto donde se indica que actualmente está asociado con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Baja California, México donde se prepara para sumarse al proyecto. En total hay 117 destacados científicos y estudiantes que trabajarán en el proyecto con el que se planea desplegar drones con capacidad de perforar el suelo. Se espera que Dragonfly obtenga ejemplares del subsuelo y los océanos de metano existentes en Titán además de analizar la atmósfera entre otras importantes metas. ¡Bravo!

