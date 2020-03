Un joven argentino asfixia a su novia y quema su cuerpo en la parrilla de su apartamento Naim Vera está preso tras confesar que asesinó a Brenda Micaela Gordillo luego de que la pareja discutió por un supuesto embarazo de la joven. Mira todos los detalles de este atroz crimen. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades argentinas arrestaron a un joven de 19 años que confesó haber asfixiado a su novia antes de quemar su cuerpo en una parrilla en su apartamento y esparcir sus restos en diferentes lugares. Según informes policiales, el crimen ocurrió en las horas de la madrugada del domingo, 1ro de marzo, en Catamarca, Argentina. Varios vecinos han testificado que vieron a Naim Vera quemar lo que resultó ser los restos de Brenda Micaela Gordillo en una intensa llamarada de fuego que provenía de la parrilla en el apartamento que compartía con la víctima. Reportes publicados por el diario digital La Prensa revelan que el joven explicó a las autoridades que luego de quemar el cuerpo de su novia y notar que el fuego no terminaba de consumirlo, procedió a desmembrarlo y colocar los restos en una bolsa para luego deshacerse de la evidencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía de la localidad encontró partes del cuerpo de la víctima en un contenedor de basura cerca del departamento y en otro más retirado, por la ruta provincial 4. Al revisar el apartamento, las autoridades también encontraron restos de huesos y cabello de la víctima en la parrilla de la residencia, según informó el diario El Ancasti. "Luego de asfixiarla y darle muerte, el cuerpo de Brenda fue sometido a fuego intenso, a fuego de llama. Hay testigos que lo ven [a Vera], pero nunca se imaginaron lo que estaba haciendo", señaló Pedro Vélez, abogado que representa a la familia de la víctima. Asimismo, el periódico El Clarín reveló que el joven había planeado el crimen con antelación e incluso le había comentado a algunos amigos cercanos que quería contratar a un asesino a sueldo para deshacerse de su novia de 24 años. Según la confesión que Vera ofreció al momento de entregarse a las autoridades, la pareja discutió por un supuesto embarazo de la joven, detalle que fue desmentido por la autopsia de la joven que reveló que no estaba embarazada. También se confirmó que las quemaduras de su cuerpo fueron producidas luego de su muerte. Varios medios argentinos informaron que luego de cometer el crimen y deshacerse de los restos de Gordillo, Vera regresó al apartamento a limpiar la evidencia. Luego, contó a su familia y a un amigo lo que había hecho y se entregó a las autoridades. Advertisement

