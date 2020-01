Un joven de 16 años acusado de matar a puñaladas a su madre y sus hermanos en Alabama El asesinato de una madre y dos de sus hijos, que eran gemelos, ha horrorizado a una pequeña comunidad de Alabama. Lo más sorprendente es a quién señalan las autoridades. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un joven de apenas 16 años se encuentra bajo custodia de la policía de Alabama por ser el principal sospechoso de un triple asesinato a punta de cuchillo. ¿Las víctimas? Su madre y sus dos hermanos, que eran gemelos. De acuerdo con People, las autoridades sostienen que el adolescente Landon Hudson Durham cometió el crimen la mañana del martes 21 de enero antes de ir a su escuela en la localidad de Munford. Las víctimas identificadas como Holli Christina Durham, de 36 años, y los gemelos Branson William y Joseph Durham, de 13 años, fueron encontrados por la policía más tarde del mismo día en su casa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La causa de la muerte parece deberse a heridas de arma blanca. Una persona de interés ha sido detenida para ser interrogada”, escribieron las autoridades de la oficina del Sheriff del Condado de Talladega en su cuenta de Facebook. El fiscal de distrito del condado de Talladega, Steven Giddens, reveló en rueda de prensa que el sospechoso será imputado como adulto y expresó su pesar por la tragedia que se ha vivido en esta pequeña comunidad de unos 1,360 residentes. “Este es el tipo de delito que se ve en la televisión o los medios de comunicación o Internet que ocurre en otros lugares. Tenerlo aquí, realmente da en el blanco. Munford, como todas las comunidades en este condado, es bastante unida, y sé que están sufriendo y nosotros también”, dijo Giddens, de acuerdo el New York Post. Advertisement

Un joven de 16 años acusado de matar a puñaladas a su madre y sus hermanos en Alabama

