Joven maestra que daba clases en escuela de Chicago fue encontrada muerta en México Alexandra Morales, quien daba clases en una escuela elemental en Chicago, fue encontrada muerta en México. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cadáver de Alexandra Morales, una joven maestra que daba clases en Chicago, fue encontrado en México, reporta Univision. La profesora de 24 años enseñaba a estudiantes de primer grado en la escuela primaria Benefield en Lawrenceville y fue reportada como desaparecida el 30 de octubre. Según reportes, Morales desapareció en México tras salir de un concierto en Zapopan, en Jalisco. El hermano de la maestra habló con CBS46 y confirmó que el cuerpo sin vida de su hermana fue encontrado en México, sin dar más detalles. La directora de la escuela, Shonda Gipson-Stevens, envió un mensaje a los padres de sus alumnos informándoles sobre la desaparición de la maestra. "La maestra Morales se había tomado una licencia personal y habíamos planeado su ausencia. Sin embargo, no regresó a fines de la semana pasada como estaba planeado. Su familia nos ha notificado que la Policía está investigando su desaparición desde su última ubicación conocida en Guadalajara, México. Como esta es una investigación policial activa y no involucra a nuestra escuela, no tengo detalles adicionales para compartir", detalla el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexandra Morales Credit: GoFundMe El caso sigue bajo investigación. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a los familiares de la maestra. "Es con el corazón pesado que compartimos que Alexandra Morales ya no está con nosotros", dice un mensaje de sus seres queridos. "Alexa era adorada por sus padres y por sus dos hermanos. Tenía una pasión por la aventura y viajar por el mundo era su alegría. Era la maestra más amorosa para todos sus estudiantes y la extrañarán mucho. Alexa Morales dejó una hermosa huella en el mundo y llevaremos su recuerdo en nuestros corazones por siempre".

