Joven madre venezolana fue asesinada y la policía busca a cinco sospechosos Rossana Delgado, una madre venezolana de 37 años, fue brutalmente asesinada. Las autoridades buscan a cinco sospechosos en conexión al crimen. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rossana Delgado —una madre venezolana de 37 años, que vivía en Atlanta, Georgia— fue encontrada muerta. El Buró de investigaciones de Georgia está buscando a cinco sospechosos en conexión al crimen. La mujer fue reportada como desaparecida a mediados de abril. En un comunicado, las autoridades revelaron que están investigando a Megan Alyssa Colone, de 30 años, Juan Ayala-Rodriguez, de 35; Oscar Manuel García, de 26; y Mario Alberto Barbosa-Juarez, de 29. La policía busca a un quinto sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado, pero cuya imagen fue captada por un video de seguridad. Delgado fue reportada como desaparecida el 16 de abril, cuando fue vista por última vez en el condado DeKalb, informaron las autoridades. El cadáver de Delgado fue encontrado cuatro días después al norte de Georgia. Aún están pendientes los resultados de su autopsia. Rossana Delgado Credit: Twitter/Doraville Police La víctima trabajaba como chofer en su propio carro, llevando a personas a diversos lugares. Su esposo Yhony Castro habló entre lágrimas con Despierta América (Univision). Dijo que su esposa lo había llamado sobre las 7 p.m. el día que desapareció, y le dijo que estaba llevando a una "muchacha" a una locación y que pronto regresaría. "Nos vemos en la casa", fueron las últimas palabras de Rossana a su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suspects - Rosanna Delgado crime Credit: Facebook/Georgia Bureau of Investigation Un video de una tienda Ross muestra a Rossana ese mismo día junto a la mujer que supuestamente había pedido sus servicios como chofer. Yineska Pacheco, la hermana de la víctima, dijo al programa matutino antes de que su hermana apareciera muerta: "Yo le hago un llamado a ella que por favor aparezca y de la cara, que ella es la que sabe dónde ella está porque fue la última persona con quien ella estuvo". El conmovedor caso pone en evidencia los peligros que pueden correr los conductores de Lyft o Uber. Que en paz descanses Rossana.

