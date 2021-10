Joven madre hispana dejó a su bebé de cinco meses abandonada en una calle en Miami Tiffany Girón, una madre de 20 años, fue arrestada tras dejar a su bebé de cinco meses abandonada a las puertas de un café en una calle en Miami. Esto fue lo que confesó a las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tiffany Girón, una madre de 20 años, dejó a su bebé de cinco meses abandonada en una calle de Miami. La joven madre hispana está presa sin fianza y enfrenta cargos tras dejar a su hija en la puerta de un café en un centro comercial en Miami el sábado a la medianoche, reportó el diario El Nuevo Herald. Personas que paseaban por allí vieron a la bebé sola y la entraron al café, para luego llamar a la policía. Los agentes de la policía que investigaban el caso encontraron a la madre cerca de esa zona. "La madre estaba a menos de una cuadra en donde dejó a la bebé", dijo Michel Vega, vocero de la policía de Miami. La joven enfrenta cargos de abandono de una menor, negligencia infantil y posesión de drogas. La madre dijo que no tenía techo ni trabajo. "Pensé que iba a dormir en la calle, pero no ella", dijo a Univision. La jueza Mindy Glazer le prohibió acercarse a su hija, poniéndole una orden de alejamiento de la bebé. Según su acta de detención, Girón admitió haber bebido tres tragos de alcohol y en su cartera encontraron un derivado de la cocaína, reportó El Nuevo Herald. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiffany Giron Credit: Miami Police Girón dejó a la niña afuera del café Aura Bistro Market. Los policías afirman que la joven madre estaba intoxicada, bajo la influencia de drogas o alcohol, cuando dejó a la bebé sola, reporta Univision. "Trajimos a la madre acá a la estación y la entrevistamos, pero no pudimos terminar la entrevista porque quizás estaba tan bajo la influencia del alcohol y a lo mejor hasta drogas", dice la orden de arresto.

