"Peleé por mi vida por segundos, lo cual se sintió como minutos. Me empecé a ahogar, no podía nadar", describió. "Me estaba hundiendo como un objeto, sabía que moriría. Mi esposo realmente me salvó la vida cuando me sacó del agua para evitar que me ahogara. Mientras me llevaban al bote, volteé a ver mis piernas y me di cuenta de que no las tenía".