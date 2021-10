Joven madre asesina a su hijo y lo entierra en el patio de su casa Las autoridades de Illinois encontraron los restos del recién nacido durante una investigación realizada el pasado mes de mayo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los estragos y dificultades de ser una nueva mamá parecen haber ganado lo mejor de Alvory C. Chávez Ramos, quien en un momento de desesperación cometió un fatídico acto que la tiene tras las rejas. De acuerdo a las autoridades de Illinois, la joven madre de 23 años asfixió a su pequeño y enterró su cuerpo en el patio de su casa, reportó People. Alvory habría dado a luz entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre del 2020 sin el conocimiento de su familia, por lo que cuando el bebé empezó a llorar, desesperada intentó todo para callarlo y evitar ser descubierta, según la versión de la oficina del sheriff del Condado de Cook. "[La madre] aparentemente puso su mano sobre la boca y nariz del niño para evitar que sus familiares en casa descubrieran al bebé", informó el Sheriff a través de un comunicado de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alvory C. Chavez Ramos Alvory C. Chavez Ramos | Credit: Cook County Sheriff's Office Consecuentemente, el recién nacido dejó de moverse y fue, supuestamente, cuando la madre lo colocó en una bolsa de plástico y lo enterró en el patio de la casa familiar. Los restos del bebé fueron encontrados en mayo del 2021, luego de que la oficina del sheriff iniciara una investigación. Tras el hallazgo, se determinó que la causa de muerte fue por asfixia y fue catalogada como homicidio. Una prueba de ADN determinó que Alvory era la mamá. La joven declaró a los detectives que escondió su embarazo porque no quería que su familia se molestara con ella, según el comunicado. Ahora la joven madre enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Por el momento se encuentra tras las rejas con una fianza de casi un millón de dólares.

