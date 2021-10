Joven mata con un hacha a su abuelo porque "Dios le dijo que lo hiciera" Jason Vicari, un estudiante de la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, fue detenido por matar con un hecha a su abuelo Ronald Vicari, de 81 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jason Vicari Jason Vicari | Credit: BERGEN COUNTY PROSECUTOR'S OFFICE Jason Vicari, un estudiante de la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, ha sido detenido por matar con un hecha a su abuelo Ronald Vicari, de 81 años. De acuerdo con un reporte de PEOPLE, el padre del joven de 21 años llamó al 911 alrededor de las 9:30 a.m. del 19 de octubre para informar que su hijo tenía un arma y se había atrincherado dentro de la casa de su abuelo en Nueva Jersey. "[El padre de Jason] también indicó que su padre estaba acostado en el baño, inconsciente con una herida en la cabeza y la ventana del baño rota", dice una declaración jurada de causa probable obtenida por PEOPLE. La declaración indica además que cuando un miembro del equipo de SWAT le preguntó a Vicari quién estaba dentro del apartamento, este respondió que "nadie vivo". Vicari entró a la casa por la ventana trasera del baño. Cuando las autoridades accedieron al apartamento, encontraron al abuelo muerto en el baño con múltiples abrasiones. Junto al cuerpo se encontró la cabeza del hacha que presuntamente se utilizó para golpearlo. El mango del hacha fue hallado en el sótano. Los investigadores también encontraron sangre en el dial de una caja fuerte que estaba en el sótano y un arma en un dormitorio de arriba. Una vez bajo custodia, un miembro de SWAT escuchó a Vicari "pronunciar espontáneamente desde la parte trasera de la ambulancia, 'Dios me dijo que lo hiciera'", dice la declaración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicari dijo a los detectives que "creía que su abuelo era un monstruo y que Dios le dijo que tendría que cambiar de religión". En estos momentos el joven se encuentra detenido en la cárcel del condado de Bergen, y acusado de asesinato, robo y posesión de armas. La audiencia de fianza está programada para el 29 de octubre.

