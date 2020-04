Doble tragedia. Hija de 32 años muere de ataque al corazón en funeral de su madre, una víctima del Coronavirus Una mujer de 32 años murió tras sufrir un ataque al corazón en el funeral de su madre, quien falleció por contraer el Covid 19. Los detalles de esta doble tragedia familiar. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de 32 años falleció tras sufrir un ataque al corazón en el funeral de su madre. Al ver como colocaban en la tierra el ataúd de su madre de 63 años —quien murió tras contraer Coronavirus— Laura Richards no pudo más de dolor y cayó al piso en el cementerio de Atherstone en Warwickshire, Inglaterra, sufriendo un infarto que le quitó la vida. Si bien los presentes corrieron a ayudarla, fue demasiado tarde. Sadie, la media hermana de Laura, dijo que la familia está devastada por esta doble tragedia, reportó Daily Mail. Image zoom Facebook/Laura Richards Sadie, de 45 años —quien está dentro de la categoría de 'alto riesgo' de contraer el Covid 19 porque tuvo un transplante de riñón— confesó al diario The Sun que no pudo asistir al funeral de su madre porque las reglas de distanciamiento social se lo prohibieron. La hermana contó que cuando estaban bajando el ataúd de su madre para enterrarla, Laura se sintió mal y dijo que no podía respirar. La mujer de 32 años comenzó a tocarse el pecho por el dolor que sintió y no pudieron salvarla. "Perder a tu hermana en el funeral de tu madre— es como una película de horror", confesó Sadie. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La abuela de 63 años —quien padecía demencia y esclerosis multiple, según reportes— murió tras contraer el Covid 19 y fue enterrada al lado de su esposo Kevin, quien falleció en el 2012. Según Daily Mail, a su hija Laura la enterraron poco después junto a sus padres. Solo cinco personas pudieron asistir al funeral de Laura por las medidas de precaución contra la pandemia. Que en paz descansen ambas. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

