Joven de Florida sobrevive al ataque de un caimán que le mordió parte de la cabeza La espeluznante lucha por su vida fue captada en un video que se ha vuelto viral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como bombero y paramédico, Juan Carlos La Verde, está preparado para ayudar a salvar la vida de los demás en cualquier momento – y ahora – aparentemente, la suya también. El hombre de 34 años se encontraba nadando cerca de un muelle en el Lago Thonotosassa en Tampa, Florida, cuando un gigantesco caimán se percató de su presencia. La Verde no tuvo tiempo de salir corriendo y en cuestión de segundos se encontró luchando por su vida contra el violento reptil. Juan Carlos La Verde Juan Carlos La Verde | Credit: GoFundMe El cruel animal atacó al exmiembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de tal manera que logró penetrar y morder su cabeza, arrancando un pedazo significativo, reportó el New York Post. "Lo único que sentí fueron escamas y dientes y en ese momento dije: 'está bien'", de acuerdo a la televisora local WFTS-TV. "Así que lo que creo que hice, lo que siento que hice, fue que intenté inmediatamente abrir su mandíbula, porqué sabía que estaba dentro de un cocodrilo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la pelea y luego de zafarse de las garras del animal, La Verde se esforzó para salir del agua y buscar ayuda. Así como el joven paramédico ha ayudado a decenas de personas con su trabajo en primeros auxilios, un buen samaritano intervino y lo transportó hasta el hospital más cercano y se aseguró que el equipo de médicos de emergencia estuviera al tanto de lo sucedido. La Verde tenía lesiones graves en su cabeza y rostro. A su llegada al hospital, fue sometido a una cirugía de seis horas de duración, para reconstruir y reparar su cráneo y cara, de acuerdo a una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe. Juan Carlos La Verde Juan Carlos La Verde | Credit: GoFundMe A pesar de las terribles heridas, La Verde asegura estar bien y con el mejor espíritu de vida. "Estoy realmente mejor que nunca, porque esto me dio una nueva perspectiva, sabes, y no mucha gente puede obtener eso", declaró a la cadena de televisión. La Verde se encontraba grabando un vídeo promocional, mientras se preparaba para la próxima carrera de natación, cuando sucedió el ataque. Las imágenes del ataque se han vuelto virales desde lo sucedido.

