Joven engañó a docenas de hombres en Tinder y los convocó a una cita colectiva con ella La joven llevó a cabo una estafa de un mes que terminó con una competencia al estilo de The Hunger Games por el derecho a salir con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Logo Photo Illustration Tinder Logo Photo Illustration Tinder | Credit: (Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images) Es sabido que la aplicación de citas Tinder está plagada de personas que mienten y tramposos, desde personas ricas que pagan a otras para coquetear con ellas, hasta otros que se citan en serie para cenar y hacer deportes. Hay una extraña combinación de relativo anonimato, esperanza ciega y desesperación en juego en la aplicación de citas que hace que sea propicia para el engaño, algo que una joven de Nueva York aprovechó al máximo para llevar a cabo una de las estafa más grandes de la historia de citas en línea. Según la revista New York Magazine, Natasha Aponte comenzó su plan hace aproximadamente un mes, cuando coincidió con un montón de hombres en Tinder y coqueteó con ellos a través de una serie de mensajes en los que, después de engatusarlos con halagos y coqueterías, aparentaba estar interesada en conocerlos en persona. Aparentemente, después de esa estratagema, Aponte estuvo red durante unas semanas, para luego resurgir, con un mensaje en el que preguntaba a todos los hombres con los que había contactado si querían reunirse con ella en Union Square, en Nueva York, para ver un set de DJ y tomar una copa, lo que, aparentemente, habría sido una cita a solas. Cuando aparecieron, alrededor de las 6 de la tarde del domingo, para conectarse con ella, se encontraron en un mar de hombres que habían quedado con Aponte en Tinder. Simplemente todavía ninguno lo sabía. Tinder gathering Tinder gathering | Credit: Twitter @bvdhai "¿Tienes lo que se necesita para competir contra todos aquí para ganar una cita conmigo?", Aponte llamó a la multitud, provocando cánticos de "cállate la boca" de parte de algunos hombres descontentos. Pero la mayoría de los chicos se quedaron, solo para que les dijeran, calidad por calidad, cosas que los descalificarían para salir con ella. Mientras dos "árbitros" peinaban a la multitud, Aponte anunció que no saldría con nadie que "sea un turista o no viva en este país", que se "llame Jimmy", que "busque solo para ligar" o es "menos de 5'10". "Oh, también, sin barrigas cerveceras, sin barbas largas, sin pelo, sin pantalones caqui, sin [zapatillas] Toms". Una vez que redujo el número de candidatos a través de una serie de "eliminaciones", aparentemente hizo que los hombres que no habían sido despedidos corrieran y hicieran flexiones, y probaran sus habilidades deportivas en general. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No está claro si al final alguien salió victorioso, o si Aponte realmente aceptó tener una cita con el chico que ganó. Según la revista New York Magazine, todo resultó ser algo poco sospechoso: desde entonces, Aponte ha hecho su cuenta de Instagram privada, desapareció de las redes sociales y, cuando la llamaron para preguntarle sobre la estafa, los dirigió a Rob Bliss Creative, una agencia de vídeos virales.

