Joven embarazada asesinada dentro de su auto en un parque de Florida La joven de 18 años tenía tres meses de embarazo. Murió en el lugar de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades buscan al autor de los disparos que acabaron con la vida de una joven madre embarazada de su su segundo hijo. La policía de la Florida confirmó la muerte de Kaylin Fiengo, de 18 años, debido a impactos de bala, reportó People. De acuerdo a un comunicado, agentes del departamento de policía de la localidad de Sanford encontraron a la joven embarazada de tres meses, dentro de un vehículo estacionado en un parque de la localidad. Fiengo había sido brutalmente baleada y murió en el lugar de los hechos. "Basado en la investigación preliminar, parece que Kaylin fue a ese lugar para encontrarse con un conocido", revelaron los detectives en el comunicado. "Las circunstancias alrededor de lo ocurrido aún están bajo investigación; no obstante, parece ser un incidente aislado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kaylin Fiengo Kaylin Fiengo | Credit: GOFUNDME Con su muerte, un niño de 1 año se queda sin madre, mientras que su familia busca respuestas. "Ella era el blanco. Creo que lo era", declaró el padre de la víctima Ricky Fiengo al canal local WESH-TV. "Muy dentro de mí, creo que lo era". Su madre asegura que era una joven vivaz que hizo todo lo posible por graduarse de secundaria, aún siendo madre. "Kaylin era una joven mujer vivaz, amorosa, divertida y cariñosa que amaba a su hijo inmensamente", dijo la madre, Sarah Schweickert, en un comunicado. "Es una pérdida para muchos, pero para su mamá, deja un enorme vacío en mi corazón que jamás sanará". La familia creó una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe para los servicios funerales. La policía, por su parte, pide la ayuda del público para dar con el responsable. "Este tipo de violencia sin sentido es irritante. Kaylin era una joven madre que tenía toda su vida por delante. Esta violencia y destrucción no será tolerada en nuestra comunidad", exclamó el jefe de policía Cecil Smith, quien prometió resolver el crimen. "Confío en que los residentes trabajarán con nosotros para encontrar a la persona responsable de la muerte de Kaylin".

