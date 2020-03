Joven de Maryland confiesa el asesinato de su novia y dejar su cadáver en la basura Naeshawn Jaheim Perry se declaró culpable de asesinar a su novia de 15 años y dejar su cuerpo sin vida en la basura. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras un poco más de un año de incertidumbre, la familia de Maleigha Solonka finalmente conoció la identidad del asesino de la joven que estaba a punto de cumplir 16 años y que en vez de celebrar un año más de vida, fue encontrada muerta en un basurero de Havre de Grace, Maryland. Este martes, Naeshawn Jaheim Perry, de 19 años, se declaró culpable de asesinar a Maleigha en agosto del 2017 y de haber dejado su cuerpo en la basura, según el diario The Baltimore Sun. El joven será juzgado por asesinato en primer grado, por lo que llegó a un acuerdo con la fiscalía de la ciudad, aceptando permanecer entre 20 y 40 años en prisión, de acuerdo al diario. Maleigha fue denunciada como desaparecida un día antes de su cumpleaños el 9 de agosto del 2017. Alrededor de una semana después, las autoridades de Maryland encontraron su cuerpo en un basurero y catalogaron el caso de homicidio. El médico forense aseguró que había muerto por asfixia, de acuerdo a PEOPLE. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por más de un año, la policía estuvo en busca del asesino. Fue precisamente la abuela de la víctima, Donna Elliot — quien tenía la custodia de Maleigha — la que sospechó de Perry debido a la tormentosa relación que mantenían. “Vino y me mostró que tenía moretones, muy mal, y que (él le dijo) que la iba a matar”, le dijo la abuela a la estación local WBAL-TV. Según Elliot, la joven fue asesina tras terminar su relación con Perry. Las autoridades arrestaron a Perry por un caso de violación no relacionado con Maleigha que sucedió en febrero del 2017 y cumplía una pena en un centro juvenil cuando se le presentaron cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su novia, según el canal de CBS de Baltimore. Perry será juzgado como adulto cuando regrese a corte el 4 de junio. “Se hará justiaiMaleigha recibirá la justicia que se merece”, dijo la abuela. Advertisement

