Joven de Colorado salva a tres niños de morir ahogados La buena samaritana Dusti Talavera, de 27 años, arriesgó su vida intentando evitar una horrible tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La valentía de una joven de Colorado está siendo aplaudida por la policía y la comunidad del Condado de Arapahoe, luego de que arriesgara su vida para salvar la de tres niños en peligro de morir ahogados. Dusti Talavera, de 27 años, disfrutaba mirando un grupo de niños jugar sobre el hielo de un pequeño lago frente a su apartamento, cuando la superficie se agrietó y los pequeños cayeron dentro de las gélidas aguas. Sin pensarlo, la mujer corrió al rescate. "Sólo miré hacia afuera, los vi caer y le dije a mi esposo 'vamos. Se cayeron en el agua'. Y eso fue todo, corrimos hacia afuera. No había mucho en mi cabeza, solo [pensaba] 'tengo que salvar a estos niños'", detalló durante una conferencia de prensa el lunes. "Sin darme cuenta, ya estaba ahí en medio del lago, sacando a dos niños". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero en el proceso de rescate, y tras intentar sacar a una tercera niña, Talavera cayó al agua sin poder salir. La prima de la pequeña, rápidamente le arrojó una cuerda, con la que Talavera logró regresar a la superficie. "Tomé esa cuerda y [mi esposo] me sacó. Me volteé y tomé a la niña y la saqué [del agua]", comentó, según NewsNationNow.com. La niña de seis años, se encontraba inconsciente y sin pulso cuando arribó el oficial Blaine Moulton para ayudar. "Chequé su pulso, no tenía y estaba extremadamente fría al tocarla", comentó. Dusti Talavera Dusti Talavera | Credit: Facebook Un segundo oficial llegó a la escena y empezó a practicarle los primeros auxilios. Luego de lograr que la pequeña respirara, ésta fue trasladada a un hospital cercano donde se encuentra en condición crítica pero estable, de acuerdo a las autoridades, reportó The Washington Post. La oficina del Sheriff y el Departamento de Bomberos de la ciudad, reconocieron a Talavera por su acto heroico que ha permitido que los niños continúen con vida. "El hecho que ella fue testigo de la caída de estos niños y su rápida reacción….poner su vida en riesgo para asegurarse que los niños vivan un día más es maravilloso", expresó el oficial. Moulton agregó que este incidente debe ser un recordatorio para los padres para educar a sus hijos sobre la seguridad en el hielo durante los cambios climáticos de la ciudad. El bombero Corey Sutton, quien tiene cuatro hijos, también reconoció emocionado en la conferencia de prensa la valentía de Talavera. "Lo que hizo fue increíble", dijo. "Cuando regresamos a la estación de bomberos hablábamos de lo valiente que era… y, Dios mío, espero que si algún día esto le sucediera a uno de mis hijos, alguien como ella estuviera cerca". Este martes, Talavera se reunió con la pequeña. Su padre Walter William, expresó su agradecimiento por el desinteresado acto. "Todos los que tuvieron que ver en salvar la vida de mi hija… simplemente estoy agradecido con todos los involucrados", dijo.

