Joven de Arizona mata al novio de su ex y bota su cuerpo en el desierto Las autoridades aseguran que el adolescente latino de 18 años confesó el asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un joven de 18 años enfrenta cargos de secuestro y asesinato, tras confesar ser responsable del homicidio del novio de su ex. Jerssen Pérez aparentemente secuestró a Oscar Ortega, de 19, a punto de pistola, lo subió a su vehículo y lo baleó sin piedad hasta matarlo, reportó la estación local KTAR. De acuerdo a documentos de corte, Ortega alcanzó a enviar un mensaje de texto a su novia, informándole sobre el secuestro. Pérez se percató de lo sucedido e intentó confiscar el celular sin éxito, por lo que terminó abriendo fuego contra Ortega hasta matarlo, según la estación KTVK. Pérez continuó manejando hasta llevar el cuerpo sin vida de la víctima al desierto, donde lo abandonó, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jerssen Perez murders ex girlfriend's boyfriend in Arizona Jerssen Perez | Credit: MARICOPA COUNTY SHERIFF'S OFFICE La familia del homicida informó a la policía que éste había confesado al asesinato, luego de entregarles el arma que utilizó para acabar con su rival, según KSAZ. Las autoridades aseguran que el sospechoso confesó los hechos y dirigió a los investigadores hasta el lugar donde arrojó el cuerpo del occiso, de acuerdo a la estación. Los investigadores revelaron que el presunto criminal admitió que llevaba alrededor de un mes planeando el secuestro y asesinato de su rival amoroso y vigilando la casa de su exnovia. "Lo más duro, creo, para todos, es lo premeditado [del incidente], y digo, la brutalidad, para que alguien secuestre a otra persona y lo asesine mientras está sentado a su lado en su auto", expresó el sargento Andy Williams a KTVK. De acuerdo a la abogada del sospechoso, Pérez recién había cumplido 18 años y no cuenta con historial criminal o de violencia. Su familia está cooperando con las autoridades, reportó la publicación AZ Family. "Su familia guardó evidencia para el Estado. No intentaron esconder nada. Segundo, cuando fue arrestado, [Pérez] los llevó a [encontrar] evidencia que les ayudará [a la fiscalía]", según la abogada. El joven se presentará en corte el próximo 14 de octubre, donde su abogada intenta solicitar una fianza accesible para la familia, ya que actualmente tiene una de $1 millón, de acuerdo a People.

