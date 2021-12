Joven de 26 años muerta a golpes durante unas vacaciones con su novio en Cancún Sativa Transue, una joven de 26 años del estado de Washington, fue encontrada muerta en un hotel de Cancún, México, a causa de la golpiza que presuntamente le propinó su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sativa Transue y su novio Sativa Transue y su novio | Credit: Sativa Transue/Facebook Sativa Transue, una joven de 26 años del estado de Washington, fue encontrada muerta a causa de la golpiza que presuntamente le propinó su novio Taylor Allen en el hotel en que estaban pasando unas vacaciones en Cancún, México. El sospechoso, de 30 años, fue detenido por las autoridades mexicanas y acusado de feminicidio, según confirmó People. Mykayla Bolieu, hermana de Transue, relató en Facebook que la joven el día antes de su muerte le estaba enviando mensajes, mostrándome las vistas del lugar donde se encontraba. También le dijo "que no estaba teniendo el mejor viaje, pero estaba disfrutando del sol". Según Mykayla, la víctima le había enviado un mensaje a sus amigos donde les contaba que había peleado con su novio y que necesitaba puntos de sutura. "Desafortunadamente recibimos la llamada alrededor de las 9 de la mañana de que había fallecido. Lo último que supimos es que su novio está en la cárcel en México, y espero que tenga lo que se merece", escribió. Mykyala dijo al diario The Spokesman-Review que el novio de su hermana había abusado de ella antes de sus vacaciones de Acción de Gracias y que en el apartamento de la joven en Milton, Washington, había agujeros en las paredes y artículos rotos por toda la casa. Jason Transue, padre de Sativa, dijo a Fox News que el novio de su hija, de 31 años, había mostrado un comportamiento perturbador antes de su muerte, cuando revisó el teléfono celular de Sativa y amenazó con saltar de su habitación de hotel en el cuarto piso durante una discusión. "Creo que fue entonces cuando ella le dijo que quería irse, y creo que por eso él estaba amenazando con intentar saltar", dijo Jason. Luego el padre recibió una llamada de su exesposa diciéndole que habían encontrado a Sativa en su hotel de Cancún "muerta a golpes", según el citado medio. Un representante enviado por la familia a México para reconocer el cuerpo dijo que presentaba heridas consistentes con las consecuencias de una paliza. Sativa Transue y su novio Sativa Transue y su novio | Credit: Sativa Transue/Facebook Mykyala pidió en sus declaraciones al The Spokesman-Review que su hermana fuera recordada por la manera en que perdió la vida. "No quiero que la recuerden por sus últimos momentos o por su relación. Quiero que la recuerden porque era una persona buena y cariñosa", dijo. "Sé que mi hermana nunca será la dama de honor en mi boda. Sé que ella nunca tendrá su propia boda. Sé que nunca volveré a escuchar esa risa contagiosa. Sé que a mi hermana nos la arrebataron demasiado pronto", escribió en Facebook. Mykyala también dijo que la familia estaba buscando que se hiciera justicia en el caso. "Sabemos que queremos justicia para nuestra dulce Sativa, y estamos tomando las medidas para obtener respuestas". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En otra de sus publicaciones en Facebook, Mykyala ha alertado a todas aquellas personas que se encuentren dentro de una relación abusiva para que busquen ayuda. "Habla más alto. No te avergüences porque no tienes absolutamente ninguna razón para estarlo. Ya sea física, mental, emocional o verbalmente. Abuso es abuso. No cambiarán, y no mejorará. Por favor, por favor, no esperes a que sea demasiado tarde", escribió.

