Le destrozan la cara de una tiro a una joven de 20 años en un aparente caso de violencia en la carretera La joven Karen Escamilla recibió un disparo que le ha destrozado la cara en un aparente caso de violencia en la carretera. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una joven de Colorado se enfrenta a una dura recuperación tras haber recibido un tiro en un aparente caso de violencia en la carretera el pasado 11 de octubre en Thorton, Colorado. La bala le causó a Karen Escamilla, de 20 años, graves con daños en el rostro que le ha dejado unas graves secuales, de acuerdo a la cadena KDVR. “No soy yo”, dijo la joven a la cadena en referencia a cómo ha quedado su cara. “Seré normal nuevamente, y eso es lo que espero, poder dejar esto atrás y salir delante de algo tan trágico”. De acuerdo a la prensa, la joven conducía su auto cuando fue le disparó aparentemente un adolescente de 16 años que aún no ha sido identificado a causa de una disputa entre conductores. La bala perforó la mejilla de la joven y se alojó en sus senos paranasales, astillando su quijada en siete lugares. Escamilla fue inmediatamente trasladada a la unidad de cuidados intensivos de un hospital del área. De acuerdo a la página de recaudación de fondos GoFundMe, los doctores repararon su mejilla y forzaron el cierre de su boca temporalmente. La joven deberá permanecer con su boca cosida por unos dos meses, por lo que las cirugías necesarias adicionales deberán esperar, según la cadena. “Debo esperar a que sane antes de hacerme otras cirugías”, explicó la joven. “Todo es diferente: cómo me levanto, cómo hablo, cómo como”. Image zoom GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven compartió detalles de su tragedia a través de su cuenta de Facebook, donde explicó que perdió todo el hueso de su boca, su paladar, así como el hueso debajo de su nariz, además aseguró que sufrió una fractura del lado derecho de su cara, informó People. “El hueso [en mi boca] necesita seguir vivo para que pueda volver a tener dientes”, explicó en su red social. “No tengo todo el hueso debajo de mi nariz, lo que significa que todo lo que como sale por mi nariz. Desde que se deshinchó [la herida] ya no puedo hablar, tengo que escribir todo”. Image zoom Karen Escamilla Escamilla, además, reveló que no podrá masticar hasta mediados del próximo año y que los doctores deberán extraerle un pedazo de hueso de su pierna para implantarlo en su quijada. El novio de la joven expresó que además de los estragos físicos que sufre Escamilla, también tiene que lidiar con los costos del hospital ya que el seguro médico no cubre las cirugías por considerarlas un procedimiento cosmético. Por eso creó la cuenta en la página GoFundMe. De acuerdo a la cadena KDVR, las autoridades han arrestado a un sospechoso, al que no han identificado, que enfrenta múltiples cargos, incluido el de intento de asesinato. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Le destrozan la cara de una tiro a una joven de 20 años en un aparente caso de violencia en la carretera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.