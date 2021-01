Close

Joven de 18 años muere después de contraer COVID-19 por segunda ocasión La familia de Wilber Portillo calificó la muerte como “una pérdida inesperada para todos nosotros”. Quieren que su muerte cree conciencia sobre el coronavirus. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 19 de noviembre, tras contraer coronavirus por segunda ocasión, un joven llamado Wilber Portillo perdió la vida, mientras dormía; tenía 18 años. Un día antes de su muerte acudió al médico donde le dijeron que "tenía una infección muy fuerte en los pulmones" y le aconsejaron tomar Tylenol; sin embargo, dos días después de su deceso, los exámenes dieron positivo a COVID-19. "Simplemente estaba mejorando. Pasó aproximadamente una semana sin COVID antes de enfermarse nuevamente", mencionó Andrea Ferrel, novia de Portillo al medio estadounidense Deverite. "Esa fue la última [vez] que supe de él. Simplemente se fue a dormir". Image zoom Credit: GoFundMe RELACIONADO: Toño Mauri fue sometido a doble trasplante de pulmón por coronavirus El chico, quien era graduado del CEC Early College, tenía un pequeña empresa de artículos deportivos de nombre My journey my sucess. A solo unos meses de iniciada la pandemia, el chico realizó un viaje de negocios a Los Ángeles donde se contagió por primera vez. Tras dos meses de su primera recuperación, volvió a contraer este virus después de asistir una fiesta, según informó su tío Óscar Castillo. "Es un poco difícil saber que ya no existe físicamente", mencionó Castillo al mismo medio. "Era un tipo con mucha luz". Con el fin de trasladar sus restos a El Salvador, de donde era originario Portillo, Jaime Gómez creó una campaña de GoFundMe. En la cual, su familia mencionó que "fue una pérdida inesperada para todos nosotros". "En nombre de la familia de Wilber, queremos que lo recuerden por el alma feliz que era. Su familia y amigos saben que Wilber tenía una perspectiva positiva de la vida", menciona la descripción de la recaudación de fondos. "Si hay algo que nos gustaría que recordaras de Wilber es: tú sé el mejor. Este era su lema, sé el mejor tú, vive la vida al máximo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuenta de Instagram, Wilber Portillo mostraba su estilo de vida sano; gustaba de comer bien y hacer ejercicio habitualmente; por ello, ahora sus parientes buscan que su muerte sirva para hacer consciencia sobre los riesgos de este virus. "El COVID-19 se debe tomar serio. No importa qué tan joven o saludable parezcas", advirtieron.

