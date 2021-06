Joven de 17 años será juzgado como adulto por el supuesto asesinato de su bebita El juicio contra Alejandro Flores ya dio inicio. Se le acusa de haber sido el culpable de la muerte de su nena de seis meses, pero no será considerado un menor de edad. Aquí los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 3 de junio, Ruby Flores-Martínez, una bebé de seis meses, fue llevada a un hospital de Nebraska a causa de un traumatismo craneal significativo; falleció dos días después. De acuerdo con los registros judiciales en línea, la pequeña se encontraba bajo el cuidado de su padre Alejandro Flores, un joven de 17 años, quien fue acusado de abuso infantil grave y ahora será juzgado como adulto según reportó la revista People. Por su parte, el medio estadounidense, Omaha World-Herald detalló que la nena dejó de respirar y, de la casa de Flores, se contactó al 911 para solicitar ayuda, alegando que la ahora occisa no respondía. Los médicos que intentaron revivirla, supuestamente, le dijeron a la policía que sus heridas sugerían que había sufrido abusos físicos. El presunto responsable declaró que en el momento del incidente estaba solo con la bebé, debido a que la madre de Ruby estaba trabajando. Posteriormente, el 19 de junio, durante una entrevista con los detectives, Flores confesó haber causado las lesiones de Ruby. Pese a que en un principio, el muchacho aseguraba que no sabía porqué su hijita había dejado de respirar. Alejandro Flores Credit: Omaha Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reportes del medio estadounidense KETV, que estuvo presente durante el proceso judicial contra el acusado que se llevó a cabo la semana pasada en el condado de Douglas, donde ocurrieron los hechos, Brenda Beadle, la fiscal adjunta, mencionó que los informes indican que la menor sufrió lesiones que eran incompatibles con el abuso accidental o la muerte accidental. "La [lesión] más significativa fue una hemorragia retiniana bilateral", mencionó. Por el momento, Alejandro Flores aún no se ha declarado culpable de los cargos en su contra; además, su abogado no estuvo disponible para comentar sobre las acusaciones.

