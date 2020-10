Joven de 17 años arrestado por el asesinato de su hermanastra de cinco años Stephen Jarrod Davis, de 17 años, fue arrestado en Maryland y enfrenta cargos por el asesinato de su hermanastra de 5 años. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente fue arrestado por el asesinato de su hermanastra en Maryland. El joven fue arrestado a unas 500 millas del lugar donde ocurrió la tragedia. Stephen Jarrod Davis, de 17 años, fue arrestado en Springfield, Ohio, el sábado sobre las 11:30 a.m., informaron las autoridades. Unas horas antes, la policía encontró el cadáver de su hermanastra Anaya Jannah Abdul, quien murió tras recibir una aparente golpiza, en Pasadena, Maryland. La autopsia de la niña reveló que Anaya había recibido fuertes golpes y su muerte fue declarada un homicidio. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La evidencia llevó a la policía a obtener una orden de arresto en contra de Davis, quien será tratado como un adulto y tendrá que ir a juicio. El joven será extraditado a Maryland, donde vivía al igual que su hermanastra y el resto de su familia. Los detectives aún están buscando un posible motivo en este caso y la familia de la víctima está ayudando en la investigación. No se sabe si Davis ya tiene un abogado, y aún no se ha declarado culpable o inocente del crimen. El caso ha causado conmoción. Que en paz descanses Anaya.

