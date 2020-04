Joven con síndrome de Down muere a causa del coronavirus en el día de su cumpleaños La familia al completo se contagió del Covid-19. Madre e hijo fallecieron, el padre y su hija, todavía enfermos, se apoyan el uno en el otro en medio de su duelo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus sigue dejando historias desoladoras, de esas que uno pensaría solo son propias del guión de una película de miedo. Desafortunadamente son el pan nuestro de cada día en muchos rincones del mundo. Era un día que se suponía iba a ser todo alegría y diversión en la familia Reitz. Su hijo Thomas, con síndrome de Down, cumplía 30 años. Sin embargo, no hubo regalos, ni torta ni mucho menos invitados. El joven, al igual que su hermana y sus padres, se infectó del coronavirus y falleció el mismo día de su cumpleaños. Nueve días antes había partido su madre por el mismo motivo. El virus se la llevó primero a ella y después a él. El joven estaba devastado al estar separado de su progenitora. Madre e hijo tenían una unión muy especial tal como ha reconocido el cabeza de familia, Rudy Reitz, a Buzzfeed tras el triste desenlace. “Eran el mundo el uno del otro”, expresó emocionado. Según su padrastro, su esposa se desvivía para que el joven se mantuviera saludable, fuerte y activo a pesar de padecer el síndrome de Down. Esto nunca fue un impedimento para hacer cosas y levantarse cada día con ganas de comerse el mundo. Image zoom Pero el virus arremetió contra toda la familia. Carolyn Martins-Reitz fue la primera en irse. Poco después fue su hijo Thomas. Ahora padre e hija mantienen un pulso con la enfermedad y se apoyan el uno en otro no solo para superarla sino para consolarse tras la dolorosa pérdida familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco antes de morir el joven pudo al menos escuchar de fondo cómo le cantaban el feliz cumpleaños. Desde el hospital se encargaron de que pudiera tener una videollamada con 20 amistades y se le mandó una pizza al hospital para compartir con los sanitarios que le atendían. Carolyn, la madre, se puso tan mala que falleció a los cinco días de su ingreso. Ella nunca llegó a saber que su hijo también fue hospitalizado, ni él que su madre murió. Ahora descansan juntos. QEPD. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image Joven con síndrome de Down muere a causa del coronavirus en el día de su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.