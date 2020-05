La conmovedora historia de un joven con parálisis cerebral que levanta el doble de su peso Conoce la historia de Miles "Smiles" Taylor, un chico con parálisis cerebral que logró levantar el doble de su peso, y tiene una gran meta. ¿Cuál es? By Lissy De La Rosa Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miles Taylor es un joven con parálisis cerebral que demuestra su increíble valentía. Taylor, quien es conocido en las redes sociales como “Smiles” Taylor, realiza rutinas de ejercicios al estilo de crossfit y ha logrado levantar el doble de su peso. La hazaña de este joven es realmente increíble. Esto, porque Taylor explica que con solo pesando 99 libras logró manejar su cuerpo para alzar unas 200 libras. El joven expuso su emoción ante su logro y agradeció a su entrenador.“¡200 libras peso muerto a 99 libras! ¡Más de el doble de mi peso corporal! Oh sí. Unas gracias enormes a mi coach @uncle.nic por siempre estar a mi lado y enseñarme cómo engancharme! ¡Y gracias a mi familia de @neversate por siempre motivarme! ¡Ustedes son los mejores! “, escribió Taylor en el calce que acompaña el video. En los visuales se puede ver el empeño y la motivación del joven. Además, la alegría y la emoción tan grande de su entrenador y de todos en el gimnasio que llegan a felicitarlo y aplaudirlo por su gesta. Algunos de los hashtag que usó para en el video fueron: “agradecido y hombre fuerte”. Con al menos unos 181,000 seguidores en su cuenta de Instagram, Taylor se ha convertido en una figura admirada por muchos. Incluso, medios de prensa reportan que el propio Arnold Schwarzenegger, se declaró su fan y dijo que tenía un “nuevo héroe. Me inspiras Miles”. Sin embargo, Miles Taylor tiene una meta o misión aún más grande. ¿Cuál es? “Esto es solo el comienzo. Estoy en una misión de sacar el “dis” fuera de discapacidad, porque nosotros todos tenemos la CAPACIDAD de lograr todo a lo que le pongamos nuestro corazón y nuestra mente. Y “dis” no nos va a parar”, dijo Taylor en su Instagram.

