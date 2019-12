Una joven de 18 años en coma y con daño cerebral tras una cirugía estética Emmalyn Nguyen había ahorrado $6,000 para someterse a la operación de aumento de senos que aparentemente la ha dejado en coma. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una joven de 18 años de Colorado se encuentra en coma y con daños cerebrales graves tras sufrir dos infartos de corazón cuando se le practicaba una cirugía de aumento de senos. Según informaciones de varios medios, los labios y el rostro de Emmalyn Nguyen empezaron a tornarse azules a los 15 minutos de que se le administró la anestesia. Durante las siguientes cinco horas después, sufrió dos paros cardíacos y permaneció “neurológicamente inconsciente”, de acuerdo a las informaciones. La familia de la joven dio a conocer el caso recientemente en una demanda, aunque el procedimiento se realizó el pasado agosto en el centro Aesthetics & Plastic Surgery de Greenwood Village, Colordado. Los padres de la joven han interpuesto una demanda por negligencia contra del doctor Geoffrey Kim, responsable de la operación, y el encargado de la anestesia, Rex Meeker. Alegan que tras el ataque cardíaco, nadie procedió “inmediatamente” a auxiliar a la fallecida y, además, les mintieron sobre su estado de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la demanda, Meeker dejó a Nguyen sin observación por 15 minutos después de la anestesia. Sostiene que fue ambos esperaron cinco horas en llamar al número de emergencias 911 para informar que algo andaba mal. “Todo salió bien. Lo único es que no continuamos con el procedimiento porque su ritmo cardíaco bajó, pero está bien”, dijo el cirujano a la madre de la paciente, Lynn Fam, de acuerdo a la querella. “Dijo: ‘Todo está bien, Emmalyn está bien, todo está bien. Ella es joven, está sana, estará bien, solo le está tomando mucho tiempo despertarse'”. Fam aseguró que su hija había ahorrado $6,000 para la cirugía y que ni su esposo ni ella habían contemplado la posibilidad de que algo así pudiera pasar. Advertisement

