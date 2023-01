Joven condenado a cadena perpetua por asesinar a toda su familia cuando tenía 16 años Un joven de West Virginia ha sido condenado a cadena perpetua por asesinar a sangre fría a su familia entera. El motivo es que quería pasar más tiempo con su novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un joven de 18 años podría pasar el resto de su vida en prisión tras ser condenado a cadena perpetua por el sangriento asesinato de toda su familia. Un juez de West Virginia condenó a Gavin Smith luego de que fuera encontrado culpable de los cargos de asesinato en primer y segundo grado por las muertes de su madre Risa Mae Saunders, de 39 años; su padrastro Daniel Dale Long, de 37; y sus hermanos Gage Ripley, de 12, y Jameson Long, de 3. "Usted asesinó a su familia entera, señor Smith. Usted ideó este plan para matar a su familia con días y semanas de antelación, por la egoísta razón de pasar tiempo con su novia", indicó el juez Kenneth Ballard, según People. "Usted ejecutó a su madre y su padrastro disparándoles en la cabeza mientras dormían. Después, ejecutó a sus dos hermanos disparándoles en la cabeza. El más pequeño, quien estaba escondiéndose debajo de su cuna. Sus acciones solo se pueden describir como un acto de pura maldad. Me doy cuenta de que no siente remordimiento por sus acciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gavin Smith Gavin Smith | Credit: WEST VIRGINIA REGIONAL JAIL El juez agregó que la única razón por la que no lo condenó a muerte es porque la ley del estado no lo autorizaba Durante la audiencia, el padre de Daniel Dale Long pidió un duro castigo para el condenado. "Opino que esta condena debe ser dura y severa, a servir el máximo permitido por la ley", expresó. "La vida humana es un regalo de Dios nuestro creador. Él y solo Él tiene el derecho de dar vida y quitarla". Gavin tenía 16 años cuando llevó a cabo la masacre en diciembre del 2020. Un familiar encontró los cuerpos de las víctimas y avisó a la policía, de acuerdo al canal local WBOY-TV. La novia de Gavin, Rebecca Walker, se declaró culpable de cuatro cargos de complicidad y fue condenada a 10 años de prisión en septiembre del 2021. El joven podría optar a la libertad condicional cuando haya cumplido los primeros 15 años de cárcel.

