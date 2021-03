Joven que murió con la cabeza atrapada al salir del parking, revelan detalles de su muerte Salen a la luz nuevos informes sobre la impactante muerte de la estudiante Victoria Strauss, de 23 años y originaria de Florida, ocurrida en Ohio. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este martes se dieron a conocer nuevos y escalofriantes detalles sobre la muerte de Victoria Strauss, una estudiante de 23 años originaria de Florida quien falleció luego de que su cabeza quedara atorada con la máquina de pago al salir del parking. La joven estudiante de servicios sociales de la Universidad de Ohio State falleció de manera inmediata debido a trauma craneal, según confirma una fuente de la oficina forense del condado de Franklin a People. Su muerte también se debió a asfixia mecánica, más no fue la causa principal de su deceso. En su sistema no se encontraron restos de sustancias tóxicas, sin embargo, el reporte del forense reportó un envenenamiento agudo de etanol concluyendo que en la sangre de Strauss había un nivel de alcohol del 0.221. Strauss falleció el 18 de enero pasado en la ciudad de Columbus, cuando se disponía a salir de un estacionamiento ubicado en 45 Vine Street, según informó en su momento The Columbus Dispatch. Victoria Strauss, de 23 años y originaria de Florida, que cursaba estudios de posgrado en el área de servicio social en la Universidad de Ohio State. Victoria Strauss Image zoom Credit: Facebook Victoria Strauss Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cerca de las 11:37 p. m., hora local, cámaras de seguridad captaron el momento en que la muchacha iba a pagar. En eso se le cayó la tarjeta de crédito y cuando se agachó para recogerla trágicamente y por error pisó el acelerador. En ese momento su cabeza quedó atascada entre su carro y el muro de la máquina de pago. El cuerpo de la joven fue descubierto hasta la mañana siguiente por un guardia del estacionamiento que se percató de lo ocurrido y dio parte a las autoridades.

