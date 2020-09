Joven asesina a padres de cinco hijos tras intentar venderles un auto robado Una pareja de Colorado fue asaltada y asesinada tras responder al anuncio de la venta de un auto usado. Las autoridades arrestaron al sospechoso, un joven de 18 años que enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Colorado confirmaron el arresto del sospechoso al que acusan de robar y asesinar a un matrimonio con cinco hijos que respondió a su anuncio de venta de un auto usado. La policía detuvo la semana pasada a Kyree Brown, de 18 años, quien confesó haber asaltado y disparado a Joseph y Jossline Roland tras engañarlos con la venta de un vehículo que resultó ser robado. La pareja había contactado al joven, quien aparentemente usó el nombre de James Worthy para vender una camioneta Toyota Rav4 del 2017 a través de la aplicación Letgo. Al llegar al lugar acordado, Joseph y Jossline se encontraron con Brown, quien expresó haber llevado el título del vehículo equivocado, según la cadena CBS. El supuesto vendedor convenció a la pareja para que lo acompañaran a su departamento por el título correcto y fue ahí donde aparentemente los asaltó a punto de pistola, disparando el arma cuando el auto de la pareja intentaba avanzar, según el informe de la policía al que tuvieron acceso los medios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Joseph y Jossline Roland GOFUNDME De acuerdo a los documentos, Brown admitió haberle disparado directamente a Joseph, pero aseguró que el impacto contra Jossline fue un accidente. Tras la balacera, el joven aceptó haber huido del lugar de los hechos tras robar a la pareja, que fue encontrada inconsciente dentro de su vehículo y llevada a un hospital local, en el que fallecieron. Luego de presuntamente cometer ese crimen, Brown aparentemente volvió a ofrecer el vehículo robado en la aplicación bajo el nombre de Jessica Harlam, de acuerdo a People. Image zoom Kyree Brown Aurora Police Department Tras la muerte de la pareja, sus familiares crearon una cuenta de ayuda GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerales y de los cinco pequeños que se quedaron sin padres. “Cualquiera que conoció a Joe y Jossline recuerda que eran siempre los primeros en ayudar. Eran las mejores personas que podrías conocer y su puerta siempre estaba abierta para amigos y familiares”, escribió la gestora de la cuenta, Brittany Southerland. “Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar lo que [los niños] perdieron, pero quizá podemos unirnos y proveer algo de seguridad financiera para ellos”. Brown ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

