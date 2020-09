El mensaje de un adolescente presuntamente asesinado por un delincuente sexual: 'Si lees esto, estoy muerto' La policía arrestó a Orlando Duarte por el asesinato del joven Kyan King, quien fue visto corriendo desnudo por las calles pidiendo ayuda en un aparente intento de escapar de las garras de su supuesto agresor sexual. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Harrisburg, PA, confirmó el arresto del sospechoso de asesinar al joven Kyan King, de 16 años, a quien se le vio correr desnudo por las calles huyendo supuestamente de su presunto agresor. Las autoridades detuvieron a Orlando Duarte, de 46 años, el pasado sábado bajo cargos de homicidio criminal y posesión de un arma prohibida, luego de que aparentemente disparara y asesinara al adolescente, según People. De acuerdo a la querella criminal, varios testigos y residentes del área contaron a los agentes que vieron al joven corriendo desnudo por las calles del vecindario, intentando escapar de un hombre a quien describieron como calvo, usando una camiseta color naranja y portando un revólver. Una de los testigos aseguró que estaba sentada en su porche cuando vio al joven salir corriendo de un callejón completamente desnudo, por lo que se le acercó para preguntarle su edad. “[Dijo] que había sido violado y que el hombre lo estaba persiguiendo con una pistola”, según la declaración oficial. Image zoom Kyan King GOFUNDME La testigo, además, explicó que se preparaba para ir a buscar una toalla con la cual cubrir a King, cuando se percató que Duarte corría hacia ellos con una pistola en mano. De acuerdo a la declaración, en cuanto Duarte vio a la mujer y al joven, empezó a disparar y King salió corriendo de nuevo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra testigo que aparentemente caminaba cerca del área, aseguró que escuchó los gritos de ayuda y aunque no podía descifrar de donde venían, “podría decir que la persona estaba en problemas”, según los documentos del caso. Mientras el adolescente yacía en el suelo implorando por su vida, el depredador sexual se paró junto a él y le disparó dos veces en la parte superior del cuerpo, según la declaración. Image zoom Orlando Duarte HARRISBURG POLICE DEPARTMENT De acuerdo a uno de los detectives que intentó sin éxito entrevistar a Duarte, el arrestado se limitó a decir que él pensaba que King tenía 18 años. Tras el arresto, la policía registró la casa de Duarte y encontró dos cartas aparentemente escritas por la víctima con un perturbador mensaje. “Es K.K. Si lees esto, estoy muerto”, dice la declaración. Al momento de su arresto, Duarte se encontraba bajo libertad condicional, y según documentos judiciales, es un depredador sexual registrado. En el 2012 fue condenado por su conducta sexual con una persona menor de 13 años y condenado a entre 8 y 10 años de cárcel, de acuerdo a People.

