Hitler "debería haberlos matado a todos": arrestan a joven en Nueva York por escupir a niños judíos Christina Darling, de 21 años, fue arrestada luego de que escupiera y les dijera a tres niños judíos de Brooklyn, Nueva York, que Adolf Hitler "debería haberlos matado a todos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Darling Christina Darling | Credit: NYPD 63rd Precinct/Facebook Christina Darling fue arrestada luego de que le dijera a tres niños judíos de Brooklyn, Nueva York, que el dictador de la Alemania nazi Adolfo Hitler "debería haberlos matado a todos". La policía comunicó que la joven de 21 años está acusada de escupir y atacar a un niño de 8 años que estaba con otros dos niños, alrededor de las 12:30 p.m. el 14 de enero en Avenue P cerca de Coleman Street en el vecindario de Marine Park, a unas cinco cuadras de su casa, según informó el diario The New York Post. Darling fue arrestada este viernes y acusada de acoso agravado y amenazas, ambos catalogados como delitos de odio y actuar de manera perjudicial para un niño. La joven, estudiante de St. Francis College en Brooklyn, les gritó: "Hitler debería haberlos matado a todos. Te mataré y sabré dónde vives", según la policía, quien compartió videos donde se ve a Darling escupiendo e insultado a los niños, para luego huir del lugar. Shayne Yorrick, exnovio de la joven, dijo a The Post que ella siempre tuvo problemas con los judíos ortodoxos hasidim. "Sé que ella tenía algo contra los judíos hasidim, pero nunca supe que era tan grave", dijo. "Hablaba mal de ellos. Ella decía que eran molestos, que no merecían estar aquí y que todos deberían regresar a Israel, cosas por el estilo". A través de una petición en Change.org, se ha pedido la expulsión de Darling de St. Francis. "Insto al presidente Miguel Martínez-Sáenz a que cumpla sus promesas y denuncie este horrible acto de racismo, intolerancia y acoso contra el pueblo judío", dice la petición. "Si no se toman las medidas disciplinarias apropiadas, se sentará un precedente atroz". Por su parte, Martínez-Sáenz comunicó a nombre de la escuela en Twitter que el college "es una comunidad solidaria de estudiantes y empleados de una amplia gama de orígenes con diferentes creencias. Nuestro entorno de aprendizaje valora la hospitalidad radical y la apertura a todos". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Cualquier conducta dirigida a personas debido a su raza, etnia, religión, género, orientación sexual o creencias políticas "no será tolerada", añadió. Michelle Darling, madre de la acusada, declaró a The Post que su hija necesita ayuda psicológica., ya que tiene problemas mentales. "No es que odie a los judíos", aseguró.

