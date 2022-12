Joven en California acusado de asesinar a su hermana embarazada días después del baby shower La policía de Fresno, CA, informó fel hallazgo del cadáver calcinado de una joven embarazada que fue apuñalada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Fresno, CA, respondió el pasado martes a una llamada de emergencia que reportaba un incidente en un callejón de la ciudad. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una joven embarazada sin vida tirada en el suelo. De acuerdo al jefe policial, Paco Balderrama, el cuerpo de la mujer identificada como N-Kya Rebecca Logan, de 26 años y que se encontraba cerca de las 40 semanas de gestación, estaba calcinado, reportó People. "[La joven] había sido apuñalada y quemada", comentó Balderrama a la prensa. "Cuando [los agentes] llegaron [al lugar de los hechos] vieron a la víctima que había sido quemada, y completamente calcinada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN N-Kya Rebecca Logan N-Kya Rebecca Logan | Credit: FRESNO POLICE DEPARTMENT Logan había celebrado su baby shower el domingo y se preparaba para entrar en las últimas semanas de gestación, antes de dar a luz. La madre planeaba nombrar a su hijo Noah, según el jefe de policía. Tras una investigación, las autoridades lograron reunir suficiente evidencia para arrestar al hermano de la víctima, Aaron Jamal Dudley, de 41 años. El hombre y Logan vivían bajo el mismo techo, informó Balderrama. "Tenemos a varios testigos que vieron el incendio, pero un testigo que tomó una foto de la persona que creemos es el sospechoso, parada sobre el cuerpo. Varios vídeos de vigilancia muestran al sospechoso empujando un contenedor de basura. Creemos que la víctima se encontraba dentro del contenedor. Fue llevada al callejón antes de ser quemada", detalló el policía. Balderrama reveló que el sospechoso fue arrestado cuando intentaba huir de su casa, luego de que varias pruebas lo conectaran al crimen. Aseguró que Logan fue apuñalada en múltiples ocasiones, antes de ser llevada al callejón. Aaron Jamal Dudley Aaron Jamal Dudley | Credit: FRESNO POLICE DEPARTMENT La fiscal del distrito del condado de la ciudad, Lisa A. Smittcamp, dio a conocer que el caso aún no ha sido asignado a su oficina, pero que de serlo, acusará a Dudley de dos cargos de asesinato por la muerte de su hermana y la muerte del feto. Además, pedirá la pena de muerte. De acuerdo a informes policiales anteriores, la víctima había dicho a la policía que temía por su seguridad. Sin embargo, no se revelaron más detalles.

