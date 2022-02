Una joven de 15 años murió tras dispararse mientras grababa un video para TikTok Las autoridades mexicana confirmaron que Jazmín N, de 15 años, se había disparado con un arma de manera accidental mientras grababa un video para TikTok. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images Jazmín era una niña como cualquier otra de su edad, apasionada a las redes sociales y en especial a postear videos en TikTok. No obstante, su afición por ese entretenimiento tristemente acabó con su vida hace unos días. El incidente tuvo lugar mientras la jovencita, de cuyo apellido solo se ha informado que empieza en N, estaba de visita en casa de sus abuelos, en la comunidad de Ruiz Cortines 3, perteneciente al municipio mexicano de Sinaloa, de acuerdo con un reporte de MSN Noticias. Las autoridades locales confirmaron que Jazmín se había disparado con un arma de manera accidental, específicamente con un subfusil Uzi calibre nueve milímetro, perteneciente a su padre. La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez, dijo que el arma cayó al piso y se disparó de manera accidental, causándole así la muerte a la menor Escena del crimen Escena del crimen | Credit: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images La niña fue encontrada por su madre y sus abuelos, quienes llamaron a emergencia al ver un charco de sangre. Luego los paramédicos de la Cruz Roja comunicaron a la familia que la menor ya no tenía signos vitales. Según el medio Publímetro, en el momento del accidente el hermano menor de la niña estaba junto a ella grabando el video, y le contó lo sucedido a la policía. En estos momentos el padre de la Jazmín está siendo investigado por poseer este tipo de armas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La titular de la fiscalía explicó que el arma perteneció al Ejército y que se investigará si hay responsabilidades, según Publímetro.

