Pareja de criminales usaban citas amorosas en Tinder para atraer a sus víctimas Un hombre fue a una supuesta cita amorosa en un hotel en Arizona con "Sonya", una mujer que conoció en Tinder, y terminó siendo víctima de robo a mano armada. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una supuesta cita amorosa con una mujer que conoció en Tinder terminó en un robo a mano armada para la víctima de una pareja de criminales. Según la policía en Arizona, el mes pasado un hombre llegó al hotel Embassy Suites en Phoenix pensando que se encontraría allí con una mujer llamada "Sonya" que conoció en el app de citas amorosas, reporta el diario The New York Post. En vez de encontrarse con la mujer que lo sedujo en Internet, el hombre se encontró en la habitación del hotel con una pareja que lo amenazó con un arma y le robó, reporta el canal Fox 10. El sospechoso ha sido identificado como José Sandoval Jaquez, quien supuestamente le apuntó a la víctima con una pistola y le ordenó que le diera su teléfono celular y otras pertenencias. El hombre también tuvo que entregarle a su asaltante sus tarjetas de identificación, la información de sus cuentas bancarias, sus redes sociales y sus códigos de seguridad para sacar dinero. La pareja de delincuentes supuestamente le ordenó al hombre —cuya identidad no ha sido revelada— que manejara con ellas hasta un banco Chase antes de huir en el carro de la víctima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tinder App Credit: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images Según la víctima, Jaquez, de 32 años, tenía la pistola en el carro cuando le ordenó sacar $900 de su cuenta en Chase el 17 de septiembre. Desde el incidente, supuestamente le han robado $3,000 de su cuenta bancaria. La mujer sospechosa fue identificada como Crystal Hulsey, de 33 años, reporta CBS 5. La pareja usó el carro de la víctima para manejar a California y Las Vegas. Cuando la policía intentó detenerlos en Las Vegas, abandonaron el vehículo y huyeron a pie. La pareja regresó a Phoenix y el carro de la víctima fue encontrado el 25 de septiembre con una pistola adentro. Esa misma semana, la policía de Phoenix vio un anuncio en Internet de una dama de compañía que usaba el mismo número de Crystal Hulsey y coordinaron una cita con la mujer. Los oficiales acordaron encontrarse con ella en un hotel La Quinta. La mujer llegó en un auto Nissan Rogue junto a Jaquez. La policía intentó arrestarlos, pero la pareja escapó. La policía los persiguió por la autopista y logró arrestarlos cuando chocaron con otro vehículo al manejar en dirección opuesta al tráfico.

