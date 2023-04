José Manuel Figueroa destrozado por el fallecimienro de su hermano menor: "Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande" El cantante José Manuel Figueroa reaccionó ante la muerte de su hermano menor Julián Figueroa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La muerte de Julián Figueroa dio la vuelta al mundo, el joven de 27 años de edad, según la información de su madre Maribel Guardia, perdió la vida a causa de un infarto la madrugada de hoy lunes. Destrozado, su hermano mayor José Manuel Figueroa hizo público un mensaje en sus redes sociales. "Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, qué difícil es asimilar la muerte", escribió el compositor en sus redes sociales. "El problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad", y agregó. "Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo a estos dos seres que amo". Las diferencias entre los hermanos nunca fueron un secreto. Desde el 2018, el hijo de Guardia y Joan Seabastian dijo a Ventaneando (TV Azteca) que no se esforzaría ya más por tener una buena relación con José Manuel ya que según él lo hirió al llamarlo "hermanastro" en vez de "hermano". "De mi parte, puede que él no me considere un hermano a mi. Yo a él si lo considero un hermano, entonces siempre que él necesite algo de mi yo voy a estar ahí, siempre le voy a desear lo mejor", dijo. "Antes no era así, antes era muy diferente pero la gente cambia". Continuó. "No es que José Manuel sea el malo y yo el bueno, cada quien tiene su punto de vista", aclaró. "Cuando alguien te quiere se nota y cuando alguien no te quiere, se nota más", afirmó Julián entonces. "Él sabe que yo lo quiero. He tratado de acercarme a él muchísimas veces, la verdad no se puede. Yo tengo gracias a Dios muchísima gente que sí me quiere, entre ellas mis hermanas, mi familia, mi esposa y mi hijo. Yo estoy feliz con la gente que amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue un año después en el homenaje de su fallecido padre, que los hermanos hicieron la paz. "Me dio muchísimo gusto [reconciliarse con José Manuel], la verdad. Creo que somos dos personas que nos queremos; tenemos muchos recuerdos bonitos juntos", mencionó Julián a los medios de comunicación. "No creo que se necesite dar disculpas por malos entendidos. Han sido problemillas que se han platicado más de lo que realmente ha sucedido. El cariño existe, el amor existe y es lo que importa". Sebastian murió en el 2015 tras batallar con el cáncer y ya han muerto tres de sus hijos trágicamente: Julián, Juan Sebastián y Trigo Figueroa. Al 'Rey del Jaripeo' le sobreviven sus hijos José Manuel Figueroa, Juliana Figueroa, Zarelea Figueroa, Joana Marcelia Figueroa y D'Yave Figueroa. ¡En paz descanse Julián Figueroa!

