Las familias de una pareja que planeaba su boda están de luto tras encontrarlos muertos en México Jose Gutiérrez, un joven arquitecto de Ohio, su prometida Daniela Márquez y otros dos familiares fueron encontrados muertos en México tras desaparecer en Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Gutiérrez, un joven arquitecto que viajó de Ohio a México en Navidad para visitar a su prometida Daniela Márquez, fue encontrado muerto, al igual que su futura esposa. Los cadáveres de Gutiérrez, de 36 años, y Márquez, de 31, fueron encontrados en México en enero, al igual que los cuerpos sin vida de la hermana y prima de la futura novia. La pareja desapareció el 25 de diciembre del 2022 tras salir a cenar con familiares de la novia. Viviana Márquez, la hermana de Daniela, y y su prima Irma Vargas, también desaparecieron ese día y fueron encontradas muertas. Champlin Arquitecture, la firma de arquitectura para la que él trabajaba, lamentó su muerte en Facebook, reporta PEOPLE. "Su trabajo mejoraba las vidas de aquellos en su comunidad", dice el mensaje sobre el arquitecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniela Márquez y José Gutiérrez desaparecidos en Zacatecas, Mexico Daniela Márquez y José Gutiérrez | Credit: Twitter La policía mexicana encontró cuatro cadáveres cerca de un van lleno de impactos de bala, donde viajaba la pareja y los familiares de la novia cuando desparecieron en diciembre. Los restos han sido identificados y pertenecen a estas cuatro personas desaparecidas el 25 de diciembre del 2022, reporta el canal Fox 19 de Cincinnati. José Gutiérrez desaparecido en Zacatecas, Mexico José Gutiérrez | Credit: Twitter Los cuatro salieron a cenar a una barra en Zacatecas y sus familiares se preocuparon cuando no llegaron a casa en Colotlán, Jalisco, esa noche. El fiscal general de Zacatecas dijo aNBC News que su vehículo fue encontrado cerca de una fosa común en Zacatecas. José Gutiérrez, Daniela Márquez, Viviana Márquez y Irma Vargas desaparecidos en Zacatecas, Mexico Credit: Twitter Esa zona tiene una advertencia de no viajar por ahí debido a crímenes violentos y actividad de gangas. Champlin Architecture anunció que lanzará una beca para otros estudiantes en nombre de José Gutiérrez en la Universidad de Miami, donde él se graduó.

