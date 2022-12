Arquitecto de Ohio desapareció en México en Navidad tras ir a visitar a su prometida Las autoridades buscan al arquitecto José Gutierrez, quien viajó de Ohio a México a visitar a su prometida en Navidad y nunca regresó a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Buscan a un arquitecto oriundo de Ohio que viajó a México a visitar a su prometida y desapareció en Navidad. José Gutiérrez fue a México a visitar a su futura esposa Daniela Márquez y nunca regresó a casa. Gutiérrez desapareció, al igual que Daniela Márquez y dos familiares de su prometida. Sus seres queridos temen que han sido secuestrados, reporta The New York Post. La familia del arquitecto —que fue a visitar a su amada en Zacatecas— habló con el canal Fox 19 y aseguran que no saben nada de José desde que salió a cenar a un restaurante el domingo. Gutiérrez, Márquez, su hermana Viviana y su prima Irma Vargas no regresaron a su casa en Colotlán, reveló la madre de Márquez, Rosa Pichardo, a TV Azteca. Dos horas después, la madre recibió una notificación de su que su hija estaba en Vívoras, a 20 millas de su hogar. Daniela Márquez y José Gutiérrez desaparecidos en Zacatecas, Mexico Daniela Márquez y José Gutiérrez | Credit: Twitter La camioneta que iban manejando fue encontrada abandonada en el vecindario de Vívoras, reporta TV Azteca. La madre dijo que testigos vieron a la familia siendo secuestrada y gritando para pedir ayuda. José Gutiérrez, Daniela Márquez, Viviana Márquez y Irma Vargas desaparecidos en Zacatecas, Mexico Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gutiérrez viajó de Cincinnati a visitar a su prometida el 22 de diciembre. Según su familia, el arquitecto solía viajar a México unas tres veces al año. José Gutiérrez desaparecido en Zacatecas, Mexico José Gutiérrez | Credit: Twitter Autoridades estadounidenses están trabajando con el gobierno mexicano para encontrar a los desaparecidos.

Arquitecto de Ohio desapareció en México en Navidad tras ir a visitar a su prometida

