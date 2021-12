Padre hispano muerto a golpes ante su hija mientras ponía luces de Navidad José Eleazar Téllez, un padre hispano, recibió una brutal golpiza frente a su hija mientras colgaba luces navideñas en su casa en Chicago y murió poco después. ¿Quién lo agredió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Eleazar Téllez, un padre hispano de 49 años, salió con su hija a decorar el exterior de su casa en Chicago con luces navideñas, reporta PEOPLE. El día terminó en tragedia con la muerte de Téllez. Un vecino escuchó a la niña gritar y fue a ver qué pasaba. Tres hombres —cuyas identidades no han sido reveladas— golpearon salvajemente a Téllez afuera de su hogar. El vecino encontró al padre en el suelo, con la cabeza ensangrentada, y aún sujetando las luces navideñas. "Mi papá, mi papá, está herido", le dijo la niña al vecino, pidiendo ayuda desesperada, reportó Chicago Sun-Times. "Le dije que buscara una cobija y se la pusiera en la cabeza", dijo el vecino al diario. "Había mucha sangre". El hombre fue llevado en ambulancia al hospital, donde murió unas cuatro horas después del ataque. Aún no se ha revelado el posible motivo de este violento incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jose Eleazar Tellez Jose Eleazar Tellez | Credit: GoFundMe Según las autoridades, Téllez fue golpeado en la cabeza por dos hombres que estaban armados con objetos pesados, reportó NBC Chicago. "Fue una tragedia que nos podía pasar a cualquiera de nosotros aquí y desafortunadamente fue su turno", dijo su vecino Miguel Ángel López al canal. Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar donaciones para ayudar a la familia de la víctima. "Él era un esposo, padre, hermano e hijo amoroso. Deja atrás a su esposa y tres hijos", dice un mensaje en esta página. Otro vecino, Silverio Nodal, dijo al diario Chicago Sun-Times que Téllez era "un hombre de familia, un hombre trabajador" que disfrutaba la jardinería. "Él vino aquí para proveer lo mejor para su familia, como hacemos todos nosotros, el Sueño Americano", comentó el vecino sobre el padre inmigrante. "Pero esto no es el Sueño Americano", lamentó. El caso sigue bajo investigación.

