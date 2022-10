Niño autista regresa con su madre tras ser secuestrado, y arrestan al padre y a la abuela del menor Jorge "Jojo" Morales, un niño autista de 6 años, se reunirá con su madre en Florida tras ser secuestrado por su padre y su abuela paterna, quienes fueron arrestados. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Gabriel Martinez y Lilliam Pena Morales. Jorge Gabriel Martinez y Lilliam Pena Morales | Credit: Miami-Dade Police Un niño autista de seis años fue encontrado "sano y salvo" tras ser reportado como desaparecido por su madre a finales de agosto. Según las autoridades, Jorge "Jojo" Morales se reunirá con su madre Yanet Leal Concepción, en el sur de Florida, tras ser encontrado en Canadá, reporta el diario El Nuevo Herald. El Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) confirmó el domingo que el niño fue encontrado por la policía de Canadá. El menor estaba con su padre, a quien acusan de secuestro. En agosto, su abuela paterna, Lilliam Peña Morales, de 68 años, recogió al niño, quien comparte tiempo por separado con su mamá y su papá tras la separación de sus padres. El padre de Jojo, Jorge Gabriel Morales, de 45 años, no lo devolvió a casa, violando este acuerdo. Desesperada, la madre del niño —que vive en Homestead, Florida— lo denunció y se emitió una 'Alerta Amber' para encontrarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge "Jojo" Morales, 6 years old Credit: Miami-Dade Police Las autoridades emitieron una orden de captura contra el padre del niño, quien se lo llevó a Canadá. El padre y la abuela paterna del niño han sido detenidos. "Este es otro ejemplo de cómo las fuerzas del orden público locales, estatales, federales e internacionales, junto con los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal del Estado, se unen por la seguridad de un niño y continuarán trabajando juntos para luchar contra el mal mayor", dijo el director del MDPD, Freddy Ramírez en un comunicado. La madre reveló que Jojo fue diagnosticado dentro del espectro del autismo y dijo que temía por la seguridad del niño. Yanet dijo que añora pronto volver a abrazar a su hijo. "Estoy tan agradecida, tan feliz", expresó a WSVN 7 News.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niño autista regresa con su madre tras ser secuestrado, y arrestan al padre y a la abuela del menor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.