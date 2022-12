Jorge y Andrés Tirado: así eran los hermanos artistas asesinados en Ciudad de México La violenta muerte de los hermanos Tirado ha conmocionado al mundo del espectáculo en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrés y Jorge Tirado; hermanos encontrados muertos en Mexico Credit: Instagram/@jrgtirado No poca conmoción ha causado la muerte de Jorge y Andrés Tirado, los jóvenes artistas cuyos cuerpos aparecieron amarrados y sin vida en una casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Las víctimas era hermanos originarios de Mazatlán Sinaloa. El menor de los hermanos era Andrés, de 27 años, quien estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. El joven recientemente había participado en la puesta de escena de la obra Verdecruz o Los últimos Lazaretos. Otras de las obras en que participó fueron King Kong Cabaret, dirigida por Lorenza Maza; Palinuro en la escalera o el arte de hacer comedia, de Mario Espinosa y Clarissa Malheiros; Peña de lobos, de Mauricio Rojo y el musical Rentas congeladas, estrenado en el Centro Cultural del Bosque, de acuerdo a la prensa mexicana. Su hermano Jorge, de 35 años, se dedicó a la música y sentía una gran pasión por la fotografía, como puede verse en su perfil de Instagram. Además, Jorge participó en el cortometraje The Finisher, en 2014. También fue el representante del artista Augusto Bracho y participó en el documental sobre su vida. Según puede verse en sus perfiles de Instagram, ambos eran muy cercanos a sus padres. Andrés hizo varios post donde se ve a los hermanos en diferentes etapas de su vida junto a sus progenitores, e incluso le dedicó un emotivo mensaje a su madre el pasado Día de las Madres: "Feliz día de las madres a mi madre hermosa. Que se merece todo el festejo del mundo por aguantarme, que fácil no ha sido", escribió. Jorge, a su vez, era muy amigo de la cantante veracruzana Silvana Estrada, a quien llamó "mi mejor amiga", y con quien aparece en varias fotos en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado 16 de diciembre de 2022 cuando se reportó que los hermanos Tirado habían desaparecido. Tras una búsqueda intensa, se supo que habían sido encontrados sin vida junto a su tío José González de 73 años, en una casa en la calle de Medellín 113, en la colonia Roma Norte. Los cuerpos, además de estar amarrados, tenían signos de violencia. Numerosos artistas lamentaron en redes sociales la muerte de los jóvenes. Aunque aún se investigan los hechos, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas tres personas que podrían estar involucradas en lo ocurrido y habrían permitido el ingreso de otras personas armadas al domicilio.

