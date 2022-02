Ladrón de casas buscado por la policía se hace viral por su gran atractivo: "¡Que me robe!" Jonathan Cahill, el individuo de 37 años en búsqueda policial por atentar contra la ley, ha alborotado las redes con su apuesto físico después de que las autoridades publicaran su foto. ¡Las mujeres piden que vaya a sus casas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ocurriría hace unos años con Jeremy Meeks, el excriminal que terminó convirtiéndose en modelo por su impresionante físico, ahora le toca el turno a Jonathan Cahill, uno de los mayores ladrones de casas en el Reino Unido. La policía de West Yorkshire compartía su imagen con el fin de pedir la ayuda ciudadana para acelerar su captura. Su imagen se hizo viral casi de inmediato. Y no precisamente por la peligrosidad del sujeto en cuestión, sino por su apariencia con la que cautivó especialmente a las féminas. La imagen provocó tal impacto que ya se han contado más de 7 mil mensajes en la publicación por parte de mujeres que mostraron su absoluta disposición a encontrarlo antes que las autoridades. Jonathan Cahill Jonathan Cahill | Credit: Twitter/West Yorkshire Police "¿Cuál es su crimen, romper corazones o casas?", "¡Que me robe!", "Tengo una habitación libre para él", "Se puede esconder debajo de mi cama", "Si lo encuentro, ¿me lo puedo quedar?", "En prisión por robo... debe haberse apropiado de unos cuantos corazones", "Yo lo encontraré", escribieron a modo de broma en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jonathan fue liberado en septiembre tras cumplir una parte de su condena. Pero durante su estancia en libertad no ha cumplido con las normas establecidas y le requieren nuevamente en prisión para terminar de cumplir su sentencia. La policía solicita la colaboración ciudadana para poder arrestarlo. Mientras, su imagen sigue haciendo las delicias de su nuevo club de fans.

