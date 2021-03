Close

Vacuna de Johnson & Johnson, aprobada; inoculaciones podrían empezar esta misma semana Requiere de una sola inyección y se convierte así en la tercera opción en contra del coronavirus para su uso a nivel nacional. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención y el Enfermedades Contagiosas (CDC) dieron este fin de semana su aprobación para el uso de la vacuna fabricada por Johnson & Johnson en contra de la COVID-19. El sábado autoridades de la FDA levantaron las últimas restricciones restantes para comenzar la distribución de 4 millones de inoculaciones y el domingo un panel de expertos de la CDC votaron en favor de emitir una recomendación a la población para su uso. El gobierno federal, ayudado por la empresa distribuidora McKesson, habría iniciado el envío de las vacunas este mismo domingo hacia la media noche, según informaron múltiples fuentes. "La autorización de esta vacuna expande la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención para la COVID-19, para ayudarnos a combatir la pandemia que ha reclamado las vidas de medio millón de personas en Estados Unidos", explicó este sábado Janet Woodcock, directora interina de la FDA. La vacuna de Johnson & Johnson ha causado gran expectativa entre la población pues a diferencia de las otras vacunas disponibles en la actualidad en el país (fabricadas por las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna, aprobadas para su uso en Estados Unidos en diciembre) esta inoculación requiere de una sola aplicación y por el momento no necesita de un refuerzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es a partir de ahora la tercera opción a nivel nacional en la lucha contra el coronavirus y aceleraría el proceso de inoculación de la población, especialmente entre aquellos grupos que no fueron considerados como prioridad en la primera ronda de vacunaciones, es decir, los trabajadores de la salud y personal de emergencias médicas y las personas mayores de 65 años o con condiciones de salud preexistentes. ---- Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

