Close

Muere la leyenda de la salsa Johnny Pacheco Tras ser ingresado por neumonía, el dominicano de 85 años falleció hoy lunes 15 de febrero. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La leyenda de la salsa Johnny Pacheco falleció hoy, lunes 15 de febrero, a los 85 años. El músico dominicano había sido hospitalizado a causa de una neumonía, según reportó el medio de la República Dominicana Diario Libre, 24 horas después de que su esposa Cuqui pidiera a los fans que elevaran oraciones por su marido, indicó el mismo medio. Pacheco nació en el seno de una familia musical en 1935. Su padre era el líder de una banda que tocaba música como el danzón cubano, algo que sin duda influyó profundamente en su joven hijo. La familia escapó a la dictadura de Rafael Trujillo y se instaló en Nueva York a finales de los años 40, donde Johnny Pacheco se dedicó a la música en cuerpo y alma. Allí aprendió solo a tocar el acordeón, el violín, el saxofón y el clarinete. Estudió percusión en la prestigiosa escuela Juilliard y pronto se convirtió en uno de los músicos más requeridos para las grabaciones de los mejores artistas. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ganador de un Grammy Latino en 2005 por su impresionante trayectoria musical de toda una vida, fue también el fundador de Fania Records y se convirtió en líder del mundo de la salsa en las décadas de los sesenta y los setenta en Nueva York. Con más de 150 canciones de su autoría, Pacheco fue, además de creador, miembro de la banda Fania All-Stars, a la altura de Willie Colón, Celia Cruz, Héctor Lavoe y El Conde Rodríguez. "Descanse en paz mi querido amigo y maestro. Fundador de Fania Records, Johnny Pacheco. Único", expresó Willie Colón desde su cuenta de Twitter.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere la leyenda de la salsa Johnny Pacheco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.