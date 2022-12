Colombiano que pasó 25 años en la cárcel por crimen que no cometió recibe compensación millonaria Johnny Hincapié pasó 25 años en la cárcel tras ser acusado de un asesinato que no cometió, y ahora recibirá 18 millones de dólares. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Johnny Hincapié fue acusado de matar a puñaladas a Brian Watkins, un turista que viajó a Nueva York para asistir al torneo de tenis U.S. Open. El colombiano, que vivía en Queens, pasó 25 años en la cárcel tras ser encontrado culpable del crimen que no cometió. Ahora Hincapié recibirá $18 millones de dólares de compensación, reporta The New York Times. Watkins, un turista que Utah, de 22 años, fue asesinado en septiembre de 1990 en el metro cuando iba camino a Greenwich Village a cenar con su familia. Watkins fue atacado en la estación de metro de la séptima avenida y la 53 calle mientras trataba de proteger a su madre de un grupo de ladrones. El asesinato conmocionó a Nueva York y ocurrió poco después de otra tragedia: la violación y asesinato de una joven que salió a correr en Central Park. Hincapié —que ahora tiene 50 años y vive en Florida con su familia, incluyendo dos hijos pequeños— dijo que la policía lo había intimidado y golpeado para que confesara. El colombiano tenía 18 años cuando fue arrestado, y fue liberado en el 2017 tras probarse su inocencia. Su abogado dijo que Hincapié "sufrió una intensa angustia y dolor emocional y mental a consecuencia de ser castigado por delitos que no cometió". Ahora el colombiano —que soñaba con ser bailarín cuando era joven y no tenía récord criminal antes de su arrestoec ibirá $12.8 millones de la ciudad de Nueva York y otros $4.8 millones del estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Johnny Hincapie Tourist Slain Conviction Questioned, New York, USA - 25 Jan 2017 Credit: AP/Shutterstock En sus años en prisión, Hincapié se enfocó en su educación, obteniendo su certificado de escuela preparatoria, un título de técnico universitario, una licenciatura y una maestría. "Nunca he olvidado la pérdida que sufrió su familia", dijo Hincapié en un comunicado sobre Watkins. "Soy afortunado de que mi inocencia haya sido reconocida al fin por mi ciudad y mi estado, y miro hacia adelante al nuevo capítulo de mi vida con mi familia", añadió.

