Novio celoso fue acusado de matar a una joven madre y de herir a su bebé Johnathan Ashford, de Michigan, fue acusado de matar a balazos a su pareja Rosanna Romero, y de herir al bebé de su novia, tras sospechar que ella le era infiel. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un delincuente sexual fue acusado de matar a su novia por un ataque de celos. La tragedia ocurrió en una reservación indígena en Michigan. Jonathan Ashford, de 37 años, fue acusado de matar a balazos a Rosanna Romero, una mujer indígena, en Isabella Reservation en Mt. Pleasant, Michigan, reporta PEOPLE. MLive.com reveló que la víctima Rosanna Romero, tenía 33 años. Las autoridades comenzaron a investigar el caso el 5 de noviembre, cuando un niño pequeño y un bebé, que habían sido heridos durante un tiroteo, fueron llevados a un hospital local. Al llegar a la casa de los menores, encontraron a Romero, la madre de los niños, muerta tras recibir varios disparos. Según récords de la corte citados por The Morning Sun Ashford supuestamente confesó haber matado a Romero tras sospechar que ella le fue infiel. El hombre supuestamente también confesó que le disparó al bebé de su novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosanna Marie Romero Credit: Rosanna Marie Romero. PHOTO: GOFUNDME Familiares de la víctima revelaron que Ashford se mudó con Romero en septiembre del 2021 y que él tenía varias armas de fuego en la casa. El hombre enfrenta cargos de asesinato, de no registrarse como delincuente sexual convicto, de posesión ilegal de un arma de fuego, abuso infantil y violencia doméstica. No se sabe si tiene un abogado que lo represente. Si es encontrado culpable, Ashford podría pasar el resto de sus días en prisión. Si eres víctima de violencia doméstica llama a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible 24/7 y se habla español.

