Doctora transgénero en Venezuela denuncia discriminación. Esta es su impactante historia Johanyelis Rojas, la primera doctora transgénero en Venezuela, asegura que es discriminada. "Quieren que yo sea un hombre cuando físicamente soy una mujer", dice Rojas, y cuenta los obstáculos que ha enfrentado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johanyelis Rojas Johanyelis Rojas | Credit: Twitter/Johanyelis Rojas Johanyelis Rojas hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero graduada de medicina en Venezuela. "Para mí es un logro personal porque desde niña siempre me propuse que quería ser medico y demostrarle a la comunidad, al país y al mundo entero que las mujeres transgénero podemos lograr todo lo que queramos en esta vida", dijo al programa 24/7 de Univision Noticias. Sin embargo, la doctora denuncia que ha sufrido discriminación. Rojas asegura que su camino al éxito no ha sido fácil. Cuando le reveló a su jefa que era una mujer transgénero al comenzar su posgrado, "ella me notificó que no tenía ninguna eventualidad en continuar siendo una doctora transgénero y hacer dicho posgrado", recuerda. Sin embargo, asegura que ha sido censurada y maltratada. "Me juzgan por ser una mujer transgénero y me cohiben de serlo", dijo a Univision. "Quieren que yo sea un hombre cuando físicamente soy una mujer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Johanyelis Rojas Johanyelis Rojas | Credit: Twitter/Johanyelis Rojas "Aunque en Venezuela no se puede legalmente hacer el cambio de nombre, no hay ley que te impida que tú puedas ejercer tu carrera y seas las persona profesional que eres", añadió Rojas. Sus pacientes le han mostrado su total apoyo. En la clínica donde trabaja preguntan qué días ella trabaja para ir a sus consultas. "Mi trato hacia los pacientes es incondicional", asegura. "Son como si fueran mi propia familia. Son lo más importante. La vida de una persona es algo fundamental". En sus redes sociales, Rojas ha denunciado que las autoridades de un hospital materno infantil no la dejan vestir como mujer para asistir a sus clases de postgrado en ginecología y obstetricia. Johanyelis Rojas Johanyelis Rojas | Credit: Twitter/Johanyelis Rojas Si bien en sus redes sociales muchos la discriminan por ser una mujer transgénero, asegura que también ha recibido el apoyo y amor de muchas personas. La doctora espera que su historia ayude a borrar las prejuicios en contra de las personas transgénero.

