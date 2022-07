Joven madre fue asesinada por el padre de sus hijos, dejando huérfanos a sus bebés Dos bebés —uno de 2 años y otro de siete meses— quedaron huérfanos cuando su padre mató a su madre. El padre fue abatido por la policía tras cometer el brutal crimen. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre mató a la madre de sus dos hijos y luego fue baleado por la policía. La tragedia ocurrió en Georgia. Fabien Perry, de 27 años, fue abatido después de una confrontación con las autoridades que duró horas, reporta PEOPLE. Las autoridades lo persiguieron casi 1,400 millas mientras él huía a Colorado. La policía lo estaba buscando por el asesinato de la madre de sus hijos, Johana Samantha Cabrales-Hernández, de 23 años. Según las autoridades, Perry mató a su novia en su casa en Roswell, Georgia, el 6 de julio. La joven madre deja huérfanos a sus dos bebés, uno de 2 años y otro de siete meses. "Ella se dedicaba completamente a sus hijos", dijo Miriam Cabrales, la hermana de la víctima a The Atlanta Journal-Constitution. "Es difícil creer que esta es nuestra nueva realidad. Perder a un familiar de una manera tan violenta es muy duro". Según reporta Journal-Constitution, Cabrales dijo que Perry era abusivo con su hermana. "Cada vez que la motivábamos a dejar esa situación [le decíamos] que la íbamos a ayudar y que estábamos ahí para ayudarla, pero ella no nos decía mucho", lamenta Miriam Cabrales sobre su hermana, quien ella asegura era víctima de violencia doméstica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Johana Cabrales - Hernandez Credit: GOFUNDME "Ella era un alma bella", dijo sobre su hermana. Ambas fueron criadas por una madre soltera y eran muy unidas, relató Miriam. "Vamos a extrañarla". Perry estaba quedándose en casa de unos amigos de su familia en Aurora, Colorado, que no sabían que él era un fugitivo de la policía. El hombre se atrincheró en la casa con un rifle y las otras personas en la residencia pudieron escapar y están a salvo. Según reporta KMGH-TV, Perry comenzó a trasmitir en vivo en sus redes sociales su enfrentamiento con las autoridades, amenazando a los oficiales con matarlos si entraban a buscarlo. Cuando Perry salió de la casa con el rifle en el mano, fue abaleado. El hombre fue pronunciado muerto en el hospital. Miriam, la hermana de Johana Samantha, creó una página de GoFundMe para recaudar dinero para ayudar a su familia durante esta crisis. "Ella nos fue arrebatada en un acto de violencia sin sentido", dice su mensaje. "Les pedimos de todo corazón de su ayuda para recaudar fondos para los gastos del funeral de Samy", añade, asegurando que el dinero también servirá para ayudar a criar a los hijos de su hermana, que han quedado huérfanos. Si eres víctima de violencia doméstica, llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible a todas horas y en más de 170 idiomas.

