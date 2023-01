Padre fue acusado de matar a su esposa a puñaladas y luego cubrir su cadáver para que sus hijos no lo vieran Familia en Miami llora la muerte de Johana Aristizábal, una joven madre de dos niños asesinada por su esposo mientras discutían sobre el fin de su matrimonio, según la policía. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Johana Aristizábal llora la muerte de la joven madre, quien fue víctima de violencia doméstica. Su esposo Eder Omar Espinoza-Andino, de 40 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, reporta el diario The Miami Herald. Según la policía, la pareja discutió sobre el fin de su matrimonio cuando Johana, de 38 años, llegó a su hogar en Miami el sábado en la noche tras salir del trabajo. En la casa que ella y su esposo habían comprado en septiembre —y que compartían con sus dos hijos, de 6 y 10 años de edad— Johana fue asesinada a puñaladas. Su esposo, acusado de matarla con un cuchillo, fue arrestado y no tiene derecho a fianza. Las autoridades revelaron que Espinoza-Andino puso el cadáver de su esposa en el sofá, cubrió sus heridas con vendajes y limpió su sangre del piso. El hombre cubrió el cuerpo con una sábana para que sus hijos no vieran a su madre muerta. Eder Omar Espinoza-Andino Eder Omar Espinoza-Andino | Credit: Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation Luego dejó a los niños en casa de un amigo, donde supuestamente confesó haber matado a Johana. Cuando fue arrestado, la ropa de Espinoza-Andino estaba cubierta de sangre y encontraron una sábana manchada de sangre en el maletero de su auto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Johana Aristizabal Johana Aristizabal | Credit: GoFundMe Los seres queridos de Johana Aristizábal crearon una cuenta de GoFundMe pidiendo donaciones para sus hijos. "En la madrugada del sábado perdimos por un caso trágico de violencia doméstica a una persona muy especial en nuestras vidas. Nuestra querida Johana Aristizábal, madre, hija, esposa, hermana, amiga y de un corazón tan grande que en ella solo encontrabas amor incondicional para sus hijos, hogar, mascotas, familiares y amigos", dice un mensaje en esta página. La familia de Johana pide ayuda de la comunidad. "Esta tragedia inconcebible ha dejado solos a dos niños maravillosos de 10 y 6 años. En este momento, buscamos ayuda para honrar a esta madre quién ha tocado la vida de muchos de nosotros. Siempre tan humilde, dedicada, honesta y muy trabajadora. Con sus donaciones podremos dar apoyo a la familia de Johana, quien inesperadamente tuvo que hacerse cargo de los niños y por consecuencia tendrán gastos varios para poder continuar con su crianza. Agradecemos de antemano todo lo que de corazón hoy puedan sembrar en estos dos niños que hoy más que nunca necesitan de todos nosotros. Cada granito de arena cuenta", añade el mensaje. Si tiene información sobre el asesinato de Johana Aristizábal llame a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

