Los Biden, de luto: "Hoy sentimos mucho dolor en nuestros corazones" La familia Biden sufre una muy dolorosa pérdida. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Hoy sentimos mucho dolor en nuestros corazones, al compartirles la noticia de que nuestro querido pastor alemán Champ, falleció en paz en nuestro hogar", comentaron el presidente de Estados Unidos y su esposa, Joe y Jill Biden, bajo una imagen de su inseparable compañerito peludo. "Él fue nuestra constante y alegre compañía durante los últimos trece años, adorado por toda nuestra familia", escribieron en el comunicado compartido en las redes. "Aunque se fuerza se fue debilitando durante los últimos meses, cuando entrábamos en la habitación se levantaba inmediatamente moviendo la cola" para buscar las caricias de sus dueños. "Siempre quería estar a nuestro lado y todo mejoraba inmediatamente con su presencia". También mencionaron momentos vividos junto a su fiel mascota: "Nada le gustaba más que echarse a nuestros pies frente al fuego de la chimenea al terminar el día, o acompañarnos con su reconfortante presencia a algunas reuniones, o tumbarse al sol en el jardín de la Casa Blanca", recordaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En las buenas y las malas, ahí estuvo a nuestro lado, sensible ante cualquier emoción o sentimiento que pudiéramos callar", recordaron con ternura. Michelle Obama, quién recientemente también sufrió la pérdida de su famoso perrito, no dudó en dar el pésame a los Biden: "Champ era estupendo y sabemos cuánto ha significado para su familia a través de los años", escribió la exprimera dama. "Barack y yo les mandamos todo nuestro amor, a ti y a la familia Biden al completo". Cuando se mudaron a la Casa Blanca, los Biden trajeron con ellos a sus dos mascotas, Champ y Major, siendo este último el primer perrito que fue conseguido en adopción que ha llegado a vivir a la famosa dirección de 1600 Pennsylvania Avenue.

