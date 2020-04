¿Quién es Joe Exotic y por qué se le llama Tiger King? Joe Exotic, el protagonista del comentado show Tiger King, acumula una larga historia llena de claroscuros que ha fascinado a los usuarios de Netflix. Aquí los detalles de su vida. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joe Exotic, protagonista del comentado show Tiger King, es un polémico personaje con una rocambolesca historia llena de claroscuros que ha fascinado a los espectadores de esta popular docuserie de Netflix. Nacido en Garden City, KS, su nombre real es Joseph Schreibvogel, pero se lo cambió a Maldonado-Passage porque consideraba que pocas personas sabían pronunciarlo bien. Criado en una granja junto a cuatro hermanos y unos padres de origen alemán a los que describe como fríos, su amor por los animales comenzó desde muy pequeño. Image zoom En una entrevista en la revista New York, dijo que no creció en un ambiente cálido y familiar, y que en su casa nunca hubo muestras de cariño. Además, reveló que había sido abusado sexualmente a sus 5 años por un" niño más grande" en repetidas ocasiones en su propio hogar. Ya como adulto, luego de un intento de suicidio por una disputa con su padre por su homosexualidad, se dedicó a criar palomas de exhibición. Al poco tiempo compró su propia tienda de mascotas con su hermano Garold Wayne, según la revista Esquire. Image zoom Joe Exotic (Photo by Paul B. Southerland/The Oklahoman/Imagn/USA Today Network/Sipa USA) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la muerte de su hermano en un accidente automovilístico, Maldonado-Passage quiso rendirle tributo haciendo realidad, de alguna manera, el sueño del fallecido de viajar a África. Con la ayuda de sus padres compró un rancho en Oklahoma al que trasformaron en un refugio para animales rescatados que bautizaron como Garold Wayne Exotic Animal Memorial Park, más conocido como G.W. Zoo. Además de los animales que nacían en el zoo, recibieron una gran cantidad de animales exóticos -particularmente tigres- que gente de todo el país le donaba porque no podían tenerlos en sus casas, según el documental de Netflix. Image zoom (Photo by Paul B. Southerland/The Oklahoman/Imagn/USA Today Network/Sipa USA) Luego de conocer a un mago llamado Johnny Magic, empezó a hacer trucos de magia en los que convertía a cachorros de tigres en tigres adultos. Del espectáculo que puso en marcha nacional el nombre artístico de Joe Exotic con el que ahora se le conoce, de acuerdo con Esquire. Su fama también supuso que las organizaciones defensoras de los derechos de animales empezaron a vigilar sus actividades y criticaran cómo cuida de ellos. La disputa se convirtió en un caso criminal cuando Joe fue encontrado culpable de tratar de asesinar mediante un asesino a sueldo en 2017 a la responsable de la organización Big Cat Rescue, Carole Baskin, a la que considera su archienemiga. Por ese y otros delitos federales relacionados con la protección de la vida animal de los que fue encontrado culpable se le condenó a una pena de cárcel de 22 años, que se encuentra cumpliendo en la actualidad. Image zoom (Photo by Nate Billings/The Oklahoman/Imagn/USA Today Network/Sipa USA) Este jueves, el reo de 57 años fue trasladado a un centro médico de la Oficina Federal de Prisiones en Forth Worth, TX, como medida de precaución por el coronavirus. Se desconoce si está contagiado del COVID-19, aclaró el New York Post. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Quién es Joe Exotic y por qué se le llama Tiger King?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.