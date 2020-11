Close

Joe Biden se alza como el nuevo presidente de los Estados Unidos de América El candidato demócrata se convierte en el presidente número 46 del país después de una de las elecciones presidenciales más reñidas de los últimos tiempos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de cinco días llenos de tensión e incertidumbre por saber quién llegaría a la Casa Blanca, finalmente ha sido Joe Biden quien se ha proclamado el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, según confirma el canal CNN. En una carrera de lo más igualada por llegar a la presidencia frente a Donald Trump el candidato demócrata se convierte en el 46 mandatario electo en el país. Los 20 votos electorales de Pensilvania son los que han colocado a Biden por encima de los 270 requeridos para poder ganar. La victoria de Biden también es la de Kamala Harris, quien hace historia al convertirse en la primera vicepresidenta mujer, negra y con descendencia india en llegar al gobierno. El nuevo presidente se pronunciaba en su perfil de Twitter con un mensaje esperanzador para el pueblo americano. "Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir la nación. El trabajo que tenemos al frente será duro pero les prometo que seré un presidente para todos los americanos, me hayan votado o no. Mantendré la fe que han depositado en mí", expresó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Un mensaje pacificador con el que pretende "unir, curar y trabajar juntos como nación". Aunque todavía quedan votos por contabilizarse y hay estados donde no se ha proclamado quién es el vencedor, Biden ya es el claro ganador.

